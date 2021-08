Genshin Impact में एक नया 5 स्टार कैरेक्टर जुड़ने वाला है, जिसका नाम है Yoimiya। नए रीजन Inazuma के अनलॉक होने के साथ ही हमें पता चल गया था गेम में अब एक नई Pyro Archer आएगी जो Outrider Amber की जगह लेगी। जहां Amber के स्टैट्स इसे सबसे कमजोर Genshin Impact कैरेक्टर बना देते हैं, Yoimiya का 5 स्टार स्टेटस इसे Zhongli और Diluc जैसे हेवी हिटर्स के साथ खड़ा कर देता है। Yoimiya का बैनर Tapestry of Golden Flames है जो साथ में दूसरे 4 स्टार कैरेक्टर भी जोड़ देगा। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Genshin Impact Lost Riches: जानें नए इवेंट में कैसे मिलेगा Special Treasure

miHoYo ने Genshin Impact कम्युनिटी को एक इवेंट मेल के जरिए यह बताया है कि Tapestry of Golden Flames बैनर 10 अगस्त को आएगा। इस बैनर का मेन फीचर 5 स्टार कैरेक्टर Yoimiya है। इसके साथ ही बैनर में Sayu, Xinyan और Diona का हाई-ड्रॉप रेट होगा। हमेशा की तरह बैनर पर एक साथ 10 Wish इस्तेमाल करने पर एक 4 या 5 स्टार आइटम ड्रॉप प्लेयर्स को मिलेगी। इन आइटम्स में नए कैरेक्टर के साथ-साथ वेपन भी मिलते हैं। यह बैनर गेम में 31 अगस्त तक रहेगा।

Event Wish "Tapestry of Golden Flames" – Boosted Drop Rate for "Frolicking Flames" #Yoimiya (Pyro)!

Travelers, stock up on weapons and characters in the event wish to make your party stronger in combat!#GenshinImpact pic.twitter.com/bvlOflxvdj

