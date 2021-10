Sony PlayStation पर गेम खेलने वाले God of War को अच्छे से जानते होंगे। इस गेम की पॉपुलैरिटी इतनी है कि कैजुअल गेमर्स तक ने कभी न कभी इस गेम का नाम तो सुना ही होगा। इस सीरीज में अब तक 4 गेम आ चुके हैं, जो मेन कैरेक्टर Kratos की कहानी सुनाते हैं। God of War सीरीज का हर गेम अब तक PlayStation के लिए एक्सक्लूसिव रहा है, मगर अब यह बदलने वाला है। Also Read - Amazon Prime Day Sale: अमेजन सेल में मिल रहा इन 5 पॉपुलर वीडियो गेम्स पर भारी डिस्काउंट

Sony ने अनाउंस किया है कि God of War का लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट अब PC पर आ रहा है। इसके लिए गेमर्स को बहुत लम्बा इंतजार भी नहीं करना होगा, क्योंकि यह बस कुछ महीनों बाद January 2022 में PC पर रिलीज होगा। कंपनी ने बताया है कि यह 14 जनवरी को रिलीज होगा। Also Read - Sony India Diwali Sale: PS4 गेम्स को अब 999 रुपये में खरीदें

Sony Santa Monica Studio के Senior Community Manager Grace Orlady ने लिखा, “हमें यह अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि God of War (2018) 14 जनवरी 2022 को PC पर आ रहा है।”

इन्होंने आगे लिखा:

“Santa Monica Studio में हम सभी, क्रेटोस की कहानी के नवीनतम अध्याय के लिए God of War सीरीज के प्रशंसकों द्वारा दिखाए गए अपार समर्थन और जुनून से अभिभूत हैं। अगस्त 2021 तक, PlayStation 4 पर God of War के लिए 19.5 मिलियन प्रतियां बेची जा चुकी हैं और हम PC पर खिलाड़ियों के एक नए समूह के साथ उस अनुभव को साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते।”

God of War (2018)

God of War का 2018 टाइटल Kratos की कहानी को God of War III के इवेंट्स के बाद से शुरू करता है। यहां Kratos ग्रीक माइथोलॉजी सेटिंग से निकलकर नॉर्वे पहुंचता है, जो नॉर्स माइथोलॉजी की शुरुआत करता है। इसी माइथोलॉजी का हिस्सा थोर और लोकी हैं। इस नए गेम में Kratos अपने बेटे Atreus के साथ Faye की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए निकलता है। God of War (2018) की PC रिलीज बोनस कॉन्टेंट के साथ आएगा, जिनमें नीचे लिखे हुए आइटम शामिल होंगे:

Kratos और Atreus के लिए Death’s Vow Armor Sets

Exile’s Guardian Shield Skin

Buckler of the Forge Shield Skin

Shining Elven Soul Shield Skin

Dökkenshieldr Shield Skin

इस गेम की PC के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट अभी नहीं बताई गई हैं, मगर यह प्री-परचेज के लिए Steam पर मौजूद है। गेम की फुल रिलीज 14 जनवरी 2022 को होगी।