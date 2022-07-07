comscore God of War Ragnarock की रिलीज डेट हुई अनाउंस, 15 जुलाई से शुरू प्री-ऑर्डर
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God of War Ragnarock की रिलीज डेट हुई अनाउंस, 15 जुलाई से शुरू प्री-ऑर्डर

गेम्स

Sony ने नए गेम की रिलीज डेट के साथ God of War Ragnarock का Collector's Edition और Jotnar Edition भी अनाउंस किया है। ये दोनों फैंसी एडीशन Thor के हैमर Mjolnir के 16-इंच के रेप्लिका के साथ आएंगे।

God of War Ragnarok

God of War सीरीज के नए टाइटल का अनाउंसमेंट हो गया है। Sony ने ऐलान किया है कि God of War Ragnarock को PS4 और PS5 पर 9 नवंबर 2022 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने साथ ही गेम का छोटा सा सिनमैटिक ट्रेलर भी रिलीज किया है। Also Read - Upcoming Popular Games: 2022 में रिलीज होने वाले टॉप गेम्स, जिनका गेमर्स को है बेसब्री से इंतजार

God of War फ्रैन्चाइज डेवलपर Santa Monica Studio ने नए टाइटल की प्री-ऑर्डर डेट भी अनाउंस की है। कंपनी ने बताया कि प्लेयर Ragnarock को 15 जुलाई से प्री-ऑर्डर कर सकते हैं। Also Read - Sony PlayStation Studios ने खरीदा एक और गेमिंग स्टूडियो, लिस्ट में जुड़ा God Of War डेवलपर

God of Ragnarock

God of War Ragnarok का Cinematic Trailer छोटा है, लेकिन यह हमें गेम की बॉस फाइट के बारे में हिंट देता है। ट्रेलर में हमें सामने Fenrir नजर आ रहा है। यह एक मिथिकल क्रीचर है, जो Norse Mythology के अनुसार Ragnarock इवेंट का हिस्सा रहा है। Also Read - God of War पहली बार आएगा PC पर: प्री-ऑर्डर शुरू, 14 जनवरी 2022 को होगा रिलीज

गेम के ट्रेलर में हमें Kratos के कुछ नए मूव नजर आ रहे हैं और Atreus भी अब पहले से बड़ा हो गया है। उम्मीद है कि Atreus के पास कुछ नई पावर देखने को मिलेंगी। गेम के डायरेक्टर Cory Barlog ने वादा किया था कि ये God of War Ragnarock को इस साल के अंत से पहले रिलीज करेंगे और गेम की रिलीज अनाउंसमेंट इस वादे को पूरा करता है।

Sony ने नए गेम की रिलीज डेट के साथ गेम का Collector’s Edition और Jotnar Edition भी अनाउंस किया है। ये दोनों फैंसी एडीशन Thor के हैमर Mjolnir के 16-इंच के रेप्लिका के साथ आएंगे। ये फिजिकल गेम डिस्क के साथ नहीं आएंगे। Collector’s Edition और Jotnar Edition के बॉक्स गेम में मौजूद Knowledge Keeper’s Shrine जैसे दिखते हैं।

Collector’s Edition में आपको नीचे लिखे हुए आइटम मिलेंगे:

  • 16-inch Mjolnir Replica
  • 2-inch Vanir Twins Carvings
  • Dwarven Dice Set
  • Steelbook Display Case
  • Kratos Darkdale Armor
  • Atreus Darkdale Attire (cosmetic)
  • Darkdale Blades Handles for the Blades of Chaos
  • Darkdale Axe Grip for the Leviathan Axe
  • Official God of War Ragnarok Digital Soundtrack
  • Dark Horse Digital Mini Artbook
  • Avatar Set
  • PlayStation 4 Theme

Jotnar Edition में आपको नीचे लिखे हुए आइटम मिलेंगे:

  • 7-inch Vinyl Record
  • Falcon, Bear और Wolf Pin Set
  • Legendary Draupnir Ring
  • Brok’s Dice Set
  • Yggdrasil Cloth Map
  • Steelbook Display Case
  • 2-inch Vanir Twins Carvings
  • 16-inch Mjolnir Replica
  • Kratos Darkdale Armor
  • Atreus Darkdale Attire (cosmetic)
  • Darkdale Blades Handles for the Blades of Chaos
  • Darkdale Axe Grip for the Leviathan Axe
  • Official God of War Ragnarok Digital Soundtrack
  • Dark Horse Digital Mini Artbook
  • Avatar Set
  • PlayStation 4 Theme

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  • Published Date: July 7, 2022 5:59 PM IST

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