God of War Ragnarock की रिलीज डेट हुई अनाउंस, 15 जुलाई से शुरू प्री-ऑर्डर

God of War सीरीज के नए टाइटल का अनाउंसमेंट हो गया है। Sony ने ऐलान किया है कि God of War Ragnarock को PS4 और PS5 पर 9 नवंबर 2022 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने साथ ही गेम का छोटा सा सिनमैटिक ट्रेलर भी रिलीज किया है।

God of War फ्रैन्चाइज डेवलपर Santa Monica Studio ने नए टाइटल की प्री-ऑर्डर डेट भी अनाउंस की है। कंपनी ने बताया कि प्लेयर Ragnarock को 15 जुलाई से प्री-ऑर्डर कर सकते हैं।

God of Ragnarock

God of War Ragnarok का Cinematic Trailer छोटा है, लेकिन यह हमें गेम की बॉस फाइट के बारे में हिंट देता है। ट्रेलर में हमें सामने Fenrir नजर आ रहा है। यह एक मिथिकल क्रीचर है, जो Norse Mythology के अनुसार Ragnarock इवेंट का हिस्सा रहा है।

गेम के ट्रेलर में हमें Kratos के कुछ नए मूव नजर आ रहे हैं और Atreus भी अब पहले से बड़ा हो गया है। उम्मीद है कि Atreus के पास कुछ नई पावर देखने को मिलेंगी। गेम के डायरेक्टर Cory Barlog ने वादा किया था कि ये God of War Ragnarock को इस साल के अंत से पहले रिलीज करेंगे और गेम की रिलीज अनाउंसमेंट इस वादे को पूरा करता है।

God of War Ragnarök launches on PS4 & PS5 November 9, 2022. More info from Santa Monica Studio: https://t.co/GUmUZUl5NO pic.twitter.com/jMbTswDp4j — PlayStation (@PlayStation) July 6, 2022

Sony ने नए गेम की रिलीज डेट के साथ गेम का Collector’s Edition और Jotnar Edition भी अनाउंस किया है। ये दोनों फैंसी एडीशन Thor के हैमर Mjolnir के 16-इंच के रेप्लिका के साथ आएंगे। ये फिजिकल गेम डिस्क के साथ नहीं आएंगे। Collector’s Edition और Jotnar Edition के बॉक्स गेम में मौजूद Knowledge Keeper’s Shrine जैसे दिखते हैं।

Collector’s Edition में आपको नीचे लिखे हुए आइटम मिलेंगे:

16-inch Mjolnir Replica

2-inch Vanir Twins Carvings

Dwarven Dice Set

Steelbook Display Case

Kratos Darkdale Armor

Atreus Darkdale Attire (cosmetic)

Darkdale Blades Handles for the Blades of Chaos

Darkdale Axe Grip for the Leviathan Axe

Official God of War Ragnarok Digital Soundtrack

Dark Horse Digital Mini Artbook

Avatar Set

PlayStation 4 Theme

Jotnar Edition में आपको नीचे लिखे हुए आइटम मिलेंगे: