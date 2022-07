Marvel फैंस के लिए खुशखबरी, जल्द आ रहा है Black Panther वीडियो गेम

Marvel ने इस हफ्ते कॉमिक-कॉन पर Black Panther: Wakanda Forever का ट्रेलर लॉन्च किया। मगर ब्लैक पैंथर फैंस के लिए खुशखबरी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक नई खबर के मुताबिक, Black Panther पर आधारित एक वीडियो गेम बनाया जा रहा है, जिसे Monolith Productions के पूर्व हेड द्वारा स्थापित एक नया स्टूडियो डेवलप कर रहा है।

रिपोर्टर जेफ ग्रब ने जाइंट बॉम्ब के लिए अपने दैनिक समाचार शो में नए गेम के बारे में बात की। ग्रब के अनुसार, यह एक ओपन-वर्ल्ड सिंगल-प्लेयर वीडियो गेम होगा, जिसकी कहानी एक ओरिजिन स्टोरी की तरह होगी। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Black Panther वीडियो गेम

खबर के अनुसार, इस वीडियो गेम की स्टोरी पिछले ब्लैक पैंथर की मृत्यु के बाद शुरू होती है। इसलिए प्लेयर्स को नया Black Panther बनने की चुनौती का सामना करना होगा। यह गेम अभी डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में है इसलिए अभी इसकी रिलीज विंडो के बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है।

मार्वल सिनमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों में T’Challa का रोल Chadwick Boseman ने अमर कर दिया है। फिल्म की स्टोरी लाइन में T’Challa अपने पिता और राजा T’Chaka की मृत्यु के बाद ब्लैक पैंथर का पदभार संभालता है। Black Panther एक टाइटल है, जो Wakanda का रक्षक है। कॉमिक्स में यह टाइटल रॉबिन के टाइटल की तरह ही कई बार बदलता है।

Chadwick Bosman का निधन हो गया है और Wakanda Forever के ट्रेलर से यह लगता है कि मार्वल फिल्म भी इस तत्व को अपनी कहानी में शामिल करेगी। जहां तक Black Panther वीडियो गेम की बात है तो यह स्पष्ट नहीं है कि यहां प्लेयर्स T’Challa के रूप में गेम खेलेंगे या फिर ब्लैक पैन्थर के किसी और वर्जन को फॉलो करेंगे। ग्रब और उनके अतिथि माइक विलियम्स ने अनुमान लगाया कि गेम में एक ओरिजनल और खुद प्लेयर्स द्वारा बनाया हुआ कैरेक्टर मिल सकता है।

खबर के अनुसार नए Black Panther गेम को Project Ranier कोडनेम दिया गया है। यह गेम EA की तरफ से आ सकता है। ग्रब ने कहा कि यह संभवतः पूर्व मोनोलिथ प्रोडक्शन्स VP और स्टूडियो हेड Kevin Stephens द्वारा स्थापित Seattle Studio का पहला प्रोजेक्ट होगा। Stephens के तहत, मोनोलिथ प्रोडक्शन्स ने लाइसेन्स प्राप्त Lord of the Rings गेम्स Middle-earth: Shadow of Mordor और इसका सीक्वल Shadow of War बनाया था।