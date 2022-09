गूगल फोटोज में भारी गड़बड़, यूजर्स की पुरानी तस्वीरें हो रही खराब

Google Photos एक क्लाउड स्टोरेज प्लैटफॉर्म है, जहां आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप पर मौजूद पिक्चर्स और वीडियोज को स्टोर कर सकते हैं। यहां पर अक्सर यूजर्स की सालों पुरानी फोटो मौजूद रहती हैं, जिन्हें गूगल “यादों” के रूप में भी दिखाता रहता है। मगर इन्हीं पुरानी फोटोज में अब कुछ दिक्कत आ रही है। कुछ यूजर्स ने शिकायत की है कि इनकी पुरानी पिक्चर्स “करप्ट” हो गई हैं। टेक पब्लिकेशन 9to5Google ने इन शिकायतों को उजागर किया और इन करप्ट पिक्चर्स को भी दिखाया। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Google Pixel Watch का टीजर हुआ जारी, गोल डिस्प्ले और कई वॉच-फेस के साथ देगी दस्तक

खबर के मुताबिक, कुछ यूजर्स के लिए Google Photos में स्टोर पुरानी पिक्चर्स में गड़बड़ी हो रही है। कुछ पिक्चर्स में पानी के धब्बे जैसे पता चल रहे हैं, जबकि अन्य में रंग उड़ना और क्रैक पड़ने जैसी गड़बड़ हो रही हैं। Also Read - लॉन्च से पहले लीक हुए Google Pixel टैबलेट के खास स्पेसिफिकेशन, बड़ी स्क्रीन के साथ होंगी ये खासियत

पब्लिकेशन के अनुसार, Google Photos में यह दिक्कत एंड्रॉइड, iOS और वेब प्लैटफॉर्म तीनों जगह पर मौजूद है। आप नीचे इन करप्ट पिक्चर्स के कुछ सैम्पल देख सकते हैं। Also Read - लॉन्च से पहले Google Pixel 7 और Pixel 7 Pro की कीमत हुई लीक, जानें संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Many #GooglePhotos users are complaining about corrupted old images. Google says that it is aware of the issue and is rolling out a fix. It says the original photos are not impacted.

(Image source: 9to5Google, Reddit) pic.twitter.com/bXFm9FY8Q5

— Faisal (@itsmeFSL) September 27, 2022