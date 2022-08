Google Search हमारी इंटरनेट ब्राउजिंग को आसान बनाता है। वक्त के साथ यहां पर लगातार नए फीचर्स आते जा रहे हैं। मौजूदा वक्त पर किसी मूवी या टीवी सीरीज के बारे में सर्च करने पर आपको उसमें शामिल लोगों के साथ इस बात की भी जानकारी मिलती है कि इन्हें किस प्लैटफॉर्म पर देखना है। अब Google Search यही सर्विस गेम्स के लिए कर रहा है। Also Read - Google Down: गूगल के सर्वर में आई दिक्कत ठीक, यूजर्स को मिल रहा था Error 500 का मैसेज

एक नई खबर के मुताबिक, गूगल ने अपने सर्च इंजन के लिए एक नए फीचर को टेस्ट करना शुरू किया है, जो आपको गेम्स के बारे में सर्च करने पर सारी जानकारी देगा और साथ ही इनके क्लाउड-बेस्ड गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने पर यहां पहुंचने का डाइरेक्ट लिंक भी देगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

मौजूदा वक्त पर Google Search में किसी गेम के बारे में सर्च करने पर उसकी जानकारी के साथ-साथ यह भी पता चलता है कि यह गेम किस-किस प्लैटफॉर्म पर है। इस जानकारी के साथ में गेम जिस स्टोर पर मौजूद है, वहां की लिंक भी मिलती है। अब कंपनी इन सारी जानकारी के साथ गेम के क्लाउड पर उपलब्ध होने पर इसे खेलने का भी लिंक देगी।

The feature also works for Amazon’s cloud gaming platform @AmazonLuna ! Definitely not as seamless, but still faster than downloading, updating, and jumping into a game. pic.twitter.com/JkvQi0ZcYj

The Nerf Report के Bryant Chappel ने एक ट्विटर थ्रेड में इस फीचर के बारे में जानकारी दी है। इन्होंने बताया कि गूगल इस वक्त अपने सर्च इंजन के लिए इस फीचर को टेस्ट कर रहा है, जिसके तहत सर्च रिजल्ट में आपको क्लाउड-बेस्ड गेम को खेलने का सीधा लिंक मिलेगा। यह Google Stadia, Amazon Luna, Microsoft Xbox Cloud Gaming और Nvidia Geforce Now जैसी सर्विस के लिए काम करेगा।

Chappel ने बताया कि टेस्टिंग के दौरान Google Search का डाइरेक्ट प्ले फीचर GeForce Now के सभी कुछ क्लाउड गेम्स के लिए काम नहीं कर रहा है।

It looks like GeForce Now is also included but not every game has this functionality.

FortNite works, however another GFN title Far Cry 6 doesn’t offer the functionality. It might be up to the developer. pic.twitter.com/8bJ9B9MlVQ

— Bryant Chappel (@BryantChappel) August 11, 2022