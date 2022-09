गूगल बंद कर रहा अपनी क्लाउड-गेमिंग सर्विस, प्लेयर्स को मिलेगा पैसा वापस

गूगल ने ऐलान किया है कि यह Google Stadia को बंद कर रहा है। यह एक क्लाउड-आधारित गेमिंग सर्विस है, जिसे कंपनी ने तीन साल पहले लॉन्च किया था। गूगल ने बताया कि जिन प्लेयर्स ने इस सर्विस को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो 18 जनवरी 2023 तक गेम लाइब्रेरी एक्सेस कर पाएंगे। इस तारीख के बाद Google Stadia बंद हो जाएगा। इसी के साथ गूगल की असफल प्रोडक्ट की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो जाएगा, जिसमें पहले से Google+, Hangouts, Google Auto, और Play Music जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। Also Read - Google टेस्ट कर रहा मैसेज रिएक्शन फीचर, iPhone यूजर्स के लिए भी करेगा काम : रिपोर्ट

Google Stadia के बंद होने का ऐलान करते हुए कंपनी ने कहा कि यह इस सर्विस में प्लेयर्स द्वारा की गई हार्डवेयर, गेम्स और ऐड-ऑन कॉन्टेन्ट की खरीदारी को वापस करेगी। इसमें Google Store के जरिए खरीदे गए Stadia हार्डवेयर और Stadia Store के जरिए से खरीदे गए सभी गेम और ऐड-ऑन कॉन्टेन्ट शामिल होगा। कंपनी को उम्मीद है कि यह जनवरी 2023 के मध्य तक ज्यादातर खरीद का रिफंड पूरा कर देगी। Also Read - Google Search On इवेंट पर अनाउंस हुए ढेरों नए सर्च फीचर्स, साथ मिलेगा AR ट्रांसलेट फीचर

Google Stadia के वाइस प्रेसीडेंट और जनरल मैनेजर Phil Spencer ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, “हम उन समर्पित Stadia खिलाड़ियों के आभारी हैं जो शुरू से हमारे साथ रहे हैं।” Also Read - Google Pixel 7 लॉन्च से पहले Amazon पर हुआ लिस्ट, Google Pixel 7 Pro ऑफिशियली हुआ टीज

हार्डवेयर में Google Store से खरीदे हुए स्टेडिया कंट्रोलर, फाउंडर्स एडिशन, प्रीमियर एडिशन, और Google टीवी पैकेज के साथ प्ले एंड वॉच शामिल हैं। मगर कंपनी Stadia Pro सब्सक्रिप्शन का पैसा वापस नहीं करेगी। गेमिंग सर्विस बंद होने तक प्लेयर्स प्रो सब्सक्रिप्शन का फायदा उठा सकते हैं।

Stadia players, find an important update on Stadia here: https://t.co/IIFRYiIYUu

— Stadia ☁️🎮 (@GoogleStadia) September 29, 2022