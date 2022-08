आज कमाई के मामले में सबसे ऊपर रहने वाले ज्यादातर गेम्स फ्री-टू-प्ले मॉडल पर काम कर रहे हैं। इनकी कमाई का जरिया प्लेयर स्पेन्डिंग है। गेमर्स यहां पर बैटल पास लेने के लिए या फिर दूसरे इन-गेम आइटम हासिल करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। अब भारत सरकार प्लेययर स्पेन्डिंग को कंट्रोल करने के लिए नए नियम लाने की तैयारी कर रही है। Also Read - Online Gaming को रेगुलेट करने के लिए MeitY ने उठाया कदम, जल्द आ सकती है पॉलिसी

ET की खबर के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रानिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी (Meity) ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए इंटर-मिनिस्टीरियल ग्रुप का गठन किया है, जो प्लेयर्स द्वारा गेम में रोजाना खर्च किए जाने वाले पैसे के बारे में भी नियम ला सकती है। खबर के मुताबिक, इस कदम के पीछे सरकार की मंशा "उपभोक्ता और गेमर सुरक्षा" है।

पब्लिकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग और प्लेयर स्पेन्डिंग को कंट्रोल करने वाले ड्राफ्ट रेग्युलेशन को अगले महीने तक अंतिम रूप मिल जाएगा। इसके बाद ये पब्लिक कंसल्टेशन के लिए लाए जाएंगे।

