Grand Theft Auto 6: रॉकस्टार बना रहा है GTA Series का अगला टाइटल

Grand Theft Auto 5 को आए हुए 8 साल हो चुके हैं। हालिया दिनों में ख़बरें आईं थी कि गेम डेवलपर सीरीज के छठे वर्जन पर काम कर रहा है। अब Rockstar ने इन खबरों की पुष्टि करते हुए बताया है कि Grand Theft Auto 6 (GTA 6) का डेवलपमेंट अच्छे तरीक़े से चल रहा है।

Rockstar ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि यह इस गेम के डेवलपमेंट को लेकर चलने वाली खबर सही हैं। इन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए भी इस ख़बर की पुष्टि की। Rockstar ने कहा:

इन्होंने आगे कहा, “हम तैयार होते ही आगे की डिटेल आपके साथ साझा करने के लिए तत्पर हैं, इसलिए कृपया आधिकारिक विवरण के लिए रॉकस्टार न्यूजवायर के साथ बने रहें।”

आप Rockstar Games द्वारा पोस्ट की गई ट्वीट को नीचे देख सकते हैं:

We look forward to sharing more as soon as we are ready, so please stay tuned to the Rockstar Newswire for official details.

On behalf of our entire team, we thank you all for your support and cannot wait to step into the future with you!

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 4, 2022