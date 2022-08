Hogwarts Legacy की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, Harry Potter फैन्स को करना होगा थोड़ा और इंतजार

Hogwarts Legacy का इंतजार करने वाले हैरी पॉटर फैन्स के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। अगर आप हैरी पॉटर के फैन हैं, तो निश्चित तौर पर इस गेम यानी हॉगवर्ट्स लेगेसी का पक्का इंतजार कर रहे होंगे। हैरी पॉटर पर बेस्ड इस गेम का ऐलान तो काफी पहले किया गया था, लेकिन लॉन्च अभी तक नहीं हुआ है। Also Read - Upcoming Games 2022: God of War Ragnarok से Hogwarts Legacy तक, इस साल लॉन्च होंगे ये जबरदस्त गेम

पिछसी कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इस गेम को 2022 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होगा। Hogwarts Legacy के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए अब इस गेम यानी हॉवर्ट लैगेसी के लॉन्च डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है।

Hogwarts Legacy को 10 फरवरी, 2023 को लॉन्च किया जाएगा। यह गेम पर्सनल कंप्यूटर्स, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, Mircosoft के Xbox One, Xbox Series X और gaming consoles पर खेलने के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि इस गेम को Nintendo Switch पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अभी तक Nintendo Switch के लॉन्च डेट का ऐलान नहीं हो पाया है।

डेवलपर्स ने अपने ट्वीट के जरिए इस गेम की लॉन्च डेट का ऐलान किया है और कहा कि टीम इस नए गेम को लॉन्च करने के लिए काफी उत्साहित है, लेकिन हम थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि हम जितना हो सके उतना अच्छा और फास्ट गेमिंग एक्सपीरियंस अपने यूजर्स को दे सके।

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 12, 2022