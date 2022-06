Honor of Kings दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मोबाइल गेम है। यह लगातार कई महीनों से सेंसर टावर की टॉप ग्रॉसिंग गेम्स की लिस्ट में नम्बर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। अब यह गेम ग्लोबल रिलीज के लिए तैयार हो रहा है। अब तक यह सिर्फ चीन में ही मौजूद था। Also Read - Top Mobile Games: Free Fire हुआ टॉप 10 लिस्ट से बाहर, इन गेम्स ने की सबसे ज्यादा कमाई

Honor of Kings के डेवलपर Level Infinite ने ट्विटर पर अनाउन्स किया कि TiMi Studio Group का यह मोबाइल गेम अब ग्लोबल गेमर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा। डेवलपर ने बताया कि गेम की रिलीज इस साल के अंत तक होगी। Level Infinite ने गेम की बीटा टेस्ट के बारे में जानकारी दी। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Honor of Kings को 2015 में लॉन्च किया गया था। यह एक 5v5 मल्टी-प्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना (MOBA) गेम है। इसे TiMi Studio Group ने डेवलप किया है। मेनलैंड चाइना में इस गेम को Tencent Games ने ऐंड्रॉइड और iOS दोनों प्लैटफॉर्म पर पब्लिश किया है।

2015 की रिलीज के बाद से यह गेम अब तक 13 बिलियन डॉलर की कमाई कर चुका है। सेंसर टावर की मासिक और तिमाही रिपोर्ट में यह लगभग हर बार दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाल गेम बनकर उभरता है। अब इस पॉपुलर गेम को ग्लोबल रिलीज के लिए तैयार किया जा रहा है।

डेवलपर ने अनाउन्स किया है कि ये Honor of Kings को ग्लोबली लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, इस MOBA गेम का ग्लोबल वर्जन इस साल के अंत तक रिलीज किया जाएगा। डेवलपर ने यह भी बताया कि गेम के क्लोज्ड बीटा टेस्ट अगले महीने, यानी जुलाई में अनाउन्स किए जाएंगे।

We have great news! We will be rolling out Honor of Kings by TiMi Studio Group to you global gamers by the end of this year!

Rounds of closed beta tests will be gradually announced starting next month.

Please be patient and stay tuned for more updates! pic.twitter.com/T8ZN1ZLM8Y

— Level Infinite (@LevelInfinite) June 7, 2022