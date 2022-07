दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मोबाइल गेम्स की रैंकिंग में Honor of Kings ने लंबे वक्त से अपनी धाक जमाई हुई है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2022 में भी Tencent के इस मोबाइल गेम ने बाजी मारी है। पिछले महीने भी Honor of Kings दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मोबाइल गेम बनकर उभरा है। Also Read - PUBG Mobile 2.1 अपडेट में होगा Blackpink वर्चुअल कॉन्सर्ट, ऐसे मिलेगा फ्री टिकट

पॉपुलर बैटल रोयाल मोबाइल गेम PUBG Mobile इस रैंकिंग में एक पायदान नीचे गिरा है। यह दूसरे से अब तीसरे नंबर पर आ गया है। जून 2022 में दूसरे नंबर पर अब ओपन वर्ल्ड RPG मोबाइल गेम Genshin Impact है। आइए इन गेम्स की कमाई पर करीब से नजर डालते हैं। Also Read - Genshin Impact की 5 खास टिप्स, जो नए प्लेयर्स के लिए हैं बहुत जरूरी

Honor of Kings फिर बना कमाई का बादशाह

सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक, Honor of Kings ने जून 2022 में 238.2 मिलियन डॉलर की कमाई की है। यह भारतीय मुद्रा में करीब 1900 करोड़ रुपये बनते हैं। गेम की 95 प्रतिशत कमाई चीन से आई है। Also Read - Subway Surfers का जलवा, Free Fire को पछाड़ नंबर 1 पर किया कब्जा

जून 2022 में कमाई के मामले में दूसरा गेम miHoYo (Hoyoverse) का Genshin Impact है। इस गेम ने पिछले महीने 154 मिलियन डॉलर कमाए हैं। पिछले साल जून के मुकाबले यह कमाई 58.5 प्रतिशत ज्यादा है। इस गेम का भी सबसे बड़ा हिस्सा चीन से आया है, जो लगभग 44 प्रतिशत बनता है।

सेंसर टावर की जून 2022 की रेवेन्यू लिस्ट में तीसरे नंबर पर PUBG Mobile है। यह गेम मई में दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम था। इस महीने यह एक पायदान नीचे आया है। हालांकि एप्पल ऐप स्टोर की लिस्ट में यह अभी भी दूसरे नंबर पर बना हुआ है। आप नीचे पूरी लिस्ट को देख सकते हैं:

Honor of Kings Genshin Impact PUBG Mobile Pokemon GO Candy Crush Saga Roblox Coin Master Three Kingdoms Tactics Fantasy Westward Journey Fate/Grand Order

सेंसर टावर का कहना है कि जून 2022 में ग्लोबल मोबाइल गेम्स मार्केट ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर प्लेयर स्पेन्डिंग के जरिए करीब 6.4 बिलियन डॉलर कमाए हैं। खबर के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले यह करीब 10 प्रतिशत कम है।

जून 2022 में गेम्स में सबसे ज्यादा पैसा यूनाइटेड स्टेट्स में खर्च किया गया है। यहां पर प्लेयर स्पेन्डिंग में यूजर्स ने कुल 1.8 बिलियन डॉलर खर्च किए गए हैं, जो ग्लोबल खर्च का 28.4 प्रतिशत है। इसके बाद सबसे ज्यादा खर्च (19.3 प्रतिशत) जापान में किया गया है और तीसरे नंबर पर (18.7 प्रतिशत) चीन है। चीन में गूगल प्ले मौजूद नहीं है।