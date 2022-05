Apex Legends Mobile में कैसे जोड़ें कंट्रोलर? यहां जानें सबसे आसान तरीका

बैटल रोयाल मोबाइल गेमिंग सीन में Apex Legends Mobile ताजा-तरीन एंट्री है। यह गेम एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लैटफॉर्म पर मौजूद है और गेमर्स इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। Also Read - मेड इन इंडिया बैटल रोयाल गेम Indus का नया टीजर जारी, मिलेगा यह दमदार वेपन

इस गेम के डेवलपर ने लॉन्च के वक्त बताया था कि Apex Legends Mobile में कंट्रोलर सपोर्ट नहीं है। मगर, गेम के अंदर कंट्रोलर सेटिंग भी हैं और कुछ कंट्रोलर इसमें काम भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आप इस गेम में किस तरह कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं।

Apex Legends Mobile में कैसे चलेगा कंट्रोलर

Apex Legends Mobile में आधिकारिक Xbox Series X/S और Xbox One कंट्रोलर समेत PlayStation 5 और PlayStation 4 कंट्रोलर काम कर रहे हैं। इनका सपोर्ट परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप इनकी मदद से आसानी से गेम खेल सकते हैं। आइए जानते हैं आप इन कंट्रोलर्स को किस तरह Apex Legends Mobile से जोड़ सकते हैं।

Android फोन में कैसे जोड़े कंट्रोलर

एंड्रॉइड फोन पर Apex Legends Mobile में Xbox या PlayStation कंट्रोलर जोड़ने के लिए आपको इन्हें पेयरिंग मोड में डालना होगा। Xbox कंट्रोलर का पेयरिंग मोड Connect बटन कुछ सेकंड तक दबाए रखने पर शुरू होगा और PlayStation कंट्रोलर का पेयरिंग मोड PS और Share बटन को एक साथ दबाने पर शुरू होगा।

कंट्रोलर का पेयरिंग मोड चालू होने के बाद आपको अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में चालू करना होगा। इसके बाद कनेक्शन सेटिंग में जाकर ब्लूटूथ डिवाइस स्कैन करने होंगे। अब आपको अपना कंट्रोलर नजर आ जाएगा। इसपर टैप करके Pair बटन दबा दीजिए।

iPhone में कैसे जोड़े कंट्रोलर

iPhone में Apex Legends Mobile के लिए कंट्रोलर जोड़ने के लिए आपको पहले अपने कंट्रोलर को पेयरिंग मोड में डालना होगा। इसके बाद iPhone की सेटिंग में जाकर Bluetooth चालू करिए, डिवाइस स्कैन करिए और लिस्ट में कंट्रोलर नजर आने पर इसपर टैप करके पेयर कर लीजिए।

Apex Legends Mobile में ऐसे बदलें कंट्रोलर सेटिंग

Apex Legends Mobile में कंट्रोलर की सेटिंग बदलने के लिए आपको गेम की सेटिंग में जाना होगा। यहां पर आपको Controller v1.0 नाम की टैब नजर आएगी। इसमें जाने पर आपको स्क्रीन पर कंट्रोलर नजर आएगा। आप Custom Layout में जाकर कंट्रोलर सेटिंग को बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोलर के बटन को गेम के अलग-अलग रेसपॉन्स से जोड़ना होगा।

कंट्रोल सेटिंग वाले पेज पर Basic टैब में जाकर आप सेंसिटिविटी और दूसरी चीजें बदल सकते हैं। Camera सेटिंग में जाकर और भी ज्यादा बदलाव कर सकते हैं। सेटअप करने के बाद आप अपने कंट्रोलर को गेम की फाइरिंग रेंज में चेक कर सकते हैं।