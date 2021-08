PUBG New State अल्फा टेस्टिंग के रजिस्ट्रेशन शुरू, लॉन्च से पहले ऐसे ट्राई कर सकते हैं गेम

PUBG New State ने हाल में ही दूसरे अल्फा टेस्टिंग की घोषणा की है, जो इस महीने के अंत तक शुरू होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और चुनिंदा देशों के प्लेयर्स इसके गेम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा अल्फा टेस्टिंग iOS और Android प्लेटफॉर्म्स दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यह टेस्टिंग सीमित संख्या में होगी। यानी गेम के लिए रजिस्टर करने वाले हर प्लेयर को इसे टेस्टिंग का आनंद नहीं मिलेगा। टेस्ट के लिए चुनें गए यूजर्स गेम के कई फीचर्स को ट्राई कर सकेंगे। Also Read - PUBG New State: हर फोन में नहीं चलेगा गेम, इतनी RAM और इस OS का होना है जरूरी

PUBG New State अल्फा टेस्ट के लिए ऐसे करें अप्लाई

चुने हुए रीजन के प्लेयर्स कुछ स्टेप फॉलो करके इस गेम की अल्फा टेस्टिंग में हिस्सा ले सकते हैं। आइए जानते हैं PUBG New State सेकेंड अल्फा टेस्ट के लिए रजिस्टर करने का तरीका।

इसके लिए यूजर्स को पबजी न्यू स्टेट की आधिकारिक वेबसाइट https://newstate.pubg.com/en/alphatest पर जाना होगा।

यहां आपको Apply For Alpha Test बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद यूजर्स को ऐप्लिकेशन गाइड, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म ऑफ सर्विस के जरिए आगे जाना होगा।

इन सब को सावधानी से पढ़ने और एक्सेप्ट करने के बाद, यूजर्स को उस मोबाइल ओएस को चुनना होगा, जिसके लिए वह अप्लाई करना चाहते हैं।

प्लेयर्स को अब सावधानी पूर्वक अफनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी और अप्लाई बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें शेड्यूल के बारे में जानकारी होगी। आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा।

किन देशों के प्लेयर्स ले सकते हैं हिस्सा?

PUBG New State बहरीन, कंबोडिया, चीनी ताइपी, मिस्र, हांगकांग, इंडोनेशिया, इराक, जापान, जॉर्डन, कुवैत, लाओस, लेबनान, मकाउ, मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यमन में उपलब्ध होगा। अल्फा टेस्टिंग के लिए ऐप्लिकेशन 9 अगस्त से 23 अगस्त के बीच जारी अप्लाई किए जा सकते हैं। अल्फा टेस्टर के लिए चुन गए प्लेयर्स की घोषणा 26 अगस्त की होगी और प्री-डाउनलोड फेज 26 से 27 अगस्त तक चलेगा। अल्फा टेस्ट 27 से 29 अगस्त तक किया जा सकेगा।