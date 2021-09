बेहद सस्ते में मिल रहा Free Fire डायमंड, ऐसे उठा सकते हैं डिस्काउंट का फायदा

Free Fire दुनियाभर में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले रॉयल बैटल गेम्स में से एक है। गेम की एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए डेवलपर्स इसमें नए-नए इवेंट्स जोड़ते रहते हैं, जिसमें कई सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ऐसा है एक इवेंट Less is More है। यह एक डायमंड टॉप-अप इवेंट है, जो 9 सितंबर को शुरू हुआ है और 14 सितंबर तक चलेगा। Also Read - Free Fire में 'D-Bee' को क्यों माना जाता है एक स्पेशल कैरेक्टर, जानें इसकी खास बातें और सभी एबिलिटी

बता दें कि फ्री फायर में डायमंड इन-गेम करेंसी है, जिससे प्लेयर्स वेपन स्किन, बंडल्स और कई सारी चीजें खरीद सकते हैं। प्लेयर्स को डायमंड फ्री फायर या फिर दूसरी वेबसाइट्स से खरीदना होता है। Less is More इवेंट में प्लेयर्स कम कीमत पर ज्यादा डायमंड खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है यह इवेंट और इसमें कैसे आप डायमंड खरीद सकते हैं।

Free Fire ‘Less is More’ टॉप-अप इवेंट

इस इवेंट में Free Fire प्लेयर्स 60 फीसदी तक के अधिकतम डिस्काउंट पर 520 डायमंड खरीद सकते हैं। यह इवेंट 9 सितंबर को शुरू हुआ है और 14 सितंबर तक चलेगा। इसकी जानकारी फ्री फायर में अपनी ट्विटर हैंडल पर दी है। 520 डायमंड की कीमत प्लेयर्स के अकाउंट में मौजूद डायमंड की संख्या के हिसाब से होगी। इसे ऐसे समझिए कि जिन फ्री फायर प्लेयर्स के अकाउंट में कम डायमंड होंगे, उन्हें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी ओर जिनके अकाउंट में ज्यादा डायमंड होंगे उन्हें कम डिस्काउंट मिलेगा। आइए जानते हैं 520 डायमंड खरीदने पर किसे कितना डिस्काउंट मिलेगा।

अगर आपके अकाउंट में 299 से अधिक डायमंड हैं, तो आप 520 डायमंड को 400 रुपये में खरीद सकेंगे।

जिन प्लेयर्स के अकाउंट में 150 से 299 डायमंड हैं, उन्हें 520 डायमंड के लिए 300 रुपये खर्च करने होंगे।

आपके अकाउंट में 50 से 149 डायमंड है, तो आपको 520 डायमंड के लिए 250 रुपये खर्च करने होंगे।

वहीं जिन प्लेयर्स के अकाउंट में 49 या इससे कम डायमंड हैं, उन्हें 520 डायमंड सिर्फ 160 रुपये में मिलेंगे।

डिस्काउंट पर कैसे खरीद सकते हैं डायमंड?