FAUG TDM (Team Deathmatch) mode बीटा वर्जन ऐसे करें डाउनलोड, BGMI को देगा टक्कर

FAUG टीम डेथमैच आखिरकार का बीटा वर्जन रिलीज हो गया है। nCORE Games ने पहले 21 जून को इसका बीटा वर्जन रिलीज करने की बात कही थी, लेकिन किसी वजह से डेवलपर्स इस तारीख को बीटा वर्जन रिलीज नहीं कर पाए। रविवार को nCORE Games ने ट्वीट कर बताया कि FAUG TDM मोड का बीटा वर्जन आ गया है और यह डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। हालांकि, बीटा वर्जन के लिए बहुच कम स्लॉट उपलब्ध हैं। अगर आप फैजी टीम डेथमैच को लॉन्चिंग से पहले खेलना चाहते हैं, तो इसका अर्ली एक्सेस वर्जन डाउनलोड करना होगा।

nCORE Games का FAUG Team Deathmatch Mode बीटा रिलीज के लिए उपलब्ध है, लेकिन इसके सीमित स्लॉट ही मौजूद हैं। इसके अर्ली एक्सेस वर्जन को डाउनलोड करने के लिए आपको https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncoregames.faugmp पर जाना होगा और गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करना होगा।

Bullets will fly when FAUG face their dushman in deadly team battles! Join beta release of FAUG's TDM mode & let your feedback be heard! Limited slots only!

Download now https://t.co/v9kL8PfnTC#LargestVaccineDrive #MaskUp@vishalgondal @akshaykumar @dayanidhimg@BharatKeVeer pic.twitter.com/ERw5fQj22T

— nCORE Games (@nCore_games) June 27, 2021