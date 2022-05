Free Fire MAX में इस महीने के बाद OB34 Patch Update आने वाला है। हालांकि, रियल अपडेट आने से पहले प्लेयर्स अनरिलीज कंटेंट तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए उन्हें गेम के डेवलपर Garena द्वारा जारी किए गए एडवांस सर्वर APK क्लाइंट का यूज करना होगा। बता दें कि Advance या Advanced Server बीटा टेस्ट प्रोग्राम का एक रूप है। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem codes for 19 May 2022: इस तरह फ्री में मिलेंगे pet skins, बंडल्स समेत ये आइटम

इसे गरेना हर पैच अपडेट से कुछ हफ्ते पहले रोल आउट करता है। आम तौर पर इन एडवांस सर्वर प्रोग्राम्स को एक या 2 सप्ताह के लिए रिलीज किया जाता है। इसके दौरान डेवलपर्स सीमित संख्या में यूजर्स का फीडबैक लेने के लिए उन्हें एक्सेस देते हैं। APK के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने का तरीका और एक्टिवेशन कोड जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Free Fire MAX में फ्री में मिलेगा M60 Volcanic Whirlwind gun, जानें कैसे करें क्लेम

Free Fire MAX Advanced Server

बता दें कि Advance Server फ्री फायर और इसके लाइट वर्जन फ्री फायर मैक्स दोनों के लिए है। प्लेयर्स को आने वाले अपडेट में हो रहे बदलाव देखने के लिए इस प्रोग्राम में शामिल होना होगा। इसके लिए गेमर्स एडवांस सर्वर के लिए रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही उन्हें एक्टिवेशन कोड की जरूरत होगी। एक्टिवेशन कोड के साथ ही गेमर्स को APK क्लाइंट के लिए डाउनलोड लिंक मिलेगा। आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके एडवांस सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में Bermuda Map की सही ड्रॉप लोकेशन सिलेक्ट करना होगा आसान, इन टिप्स का करें यूज

फॉलो करें ये स्टेप्स

ऑफिशियल एडवांस सर्वर तक पहुंचने के लिए प्लेयर्स Google या किसी अन्य सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। या फिर वे यहां क्लिक करके भी एडवांस सर्वर की वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं।

यहां आपको लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन फेसबुक और गूगल मिलेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक सिलेक्ट करके लॉग इन कर सकते हैं।

एडवांस सर्वर प्रोग्राम के लिए प्लेयर्स को एक्टिव ईमेल आईडी से रजिस्टर करना होगा।

आईडी डालने के बाद Join Now पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको अकाउंट पेज से एक्टिवेशन कोड को कॉपी करते हुए APK क्लाइंट डाउनलोड करना होगा।

कभी-कभी एक्टिवेशन कोड तुरंत मिल जाता है और कभी-कभी इसके लिए इंतजार भी करना पड़ता है। बता दें कि APK फाइल कोई भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता है और कई बार लॉग इन करके एक्टिवेशन कोड चैक कर सकता है। एक बार कोड उपलब्ध हो जाने के बाद गेमर्स इसका यूज एडवांस सर्वर एप्लिकेशन को एक्टिव करने के लिए कर सकते हैं।

इस बात का रखें ध्यान

प्लेयर्स को ध्यान रखना होगा कि लॉग इन करने के लिए उनकी आईडी उनके फ्री फायर/फ्री फायर मैक्स अकाउंट से लिंक हो। अगर वे किसी और आईडी का यूज करते हैं तो उन्हें एडवांस सर्वर वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए Facebook या Google के साथ इन-गेम सेटिंग्स में इसे ऐड करना होगा।