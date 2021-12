Free Fire में इवेंट्स के दौरान प्लेयर्स को अपने गेमप्ले पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि उस समय वे अच्छा प्रदर्शन करके कई सारे इन-गेम आइटम्स जैसे गन,स्किन, आउटफिट, पेट पा सकते हैं। वैसे तो इन-गेम आइटम को इन-गेम शॉप से खरीद सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें डायमंड यानी इन-गेम करेंसी खर्च करने पड़ते हैं, जो कि असली के पैसों से आते हैं। यहा कराण है कि वे डेवलपर द्वारा गेम में ऐड होने वाले इवेंट्स का इंतजार करते हैं और फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर ये आइटम्स पाते हैं। Also Read - Free Fire में चाहिए Frosty Beach Bundle समेत ढेरों फ्री रिवॉर्ड? इस तरह इस्तेमाल करिए New Age Coins

बता दें कि कुछ दिनों पहले इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में New Age Campaign ऐड हुआ है और इस इवेंट के जरिए गेमर्स को कई शानदार आइटम पाने का मौका मिल रहा है। मैनेजमेंट स्टाइल वेब इवेंट प्लेयर्स के बाच काफी लोकप्रिय है। यह गेम में कुछ दिनों के लिए उपलब्ध है। इसमें New Age Coin मिल रहा है। इसे रिडीम करके अलग-अलग रिवॉर्ड पा सकते हैं। अगर आपके पास New Age Coin है तो इसके जरिए रिवॉर्ड पाने का तरीका नीचे बताया गया है। यदि कॉइन नहीं है तो आप यहां से उसे पाने का तरीका भी जान सकते हैं।

Free Fire New Age Coin को एक्सचेंज करके पाएं ये रिवॉर्ड

प्लेयर्स विशेष इवेंट इंटरफेस में 4 बेसिक रिसोर्सेस का उपयोग करके रोज वाले मिशन पूरा कर सकते हैं और सप्लाई मिशन पूरा करके New Age के Coin कमा सकते हैं। इसके बाद वे स्टोर सेक्शन में जाकर इसके जरिए रिवॉर्ड पा सकते हैं। अभी केवल क्लासिक स्टोर ओपन है। प्रीमियम स्टोर 1 जनवरी से ओपन होगी। कितने कॉइन के बदले क्या रिवॉर्ड मिलेगा, इसकी पूरी लिस्ट नीचे दी गई है।

120 New Age Coins की जगह: Frosty Beach Bundle

50 New Age Coins की जगह: Monster Truck – Snow Cruiser

10 New Age Coins की जगह: Winterlands Weapon Loot Crate

5 New Age Coins की जगह: Redskull Figurine

10 New Age Coins की जगह: Weapon Royale Voucher

5 New Age Coins की जगह: Gold Royale Voucher

ऐसे पाएं रिवॉर्ड