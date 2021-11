PUBG New State लॉन्च हो गया है। इसे Google Play Store से डाउनलोड किया जा सकता है। यह भी अन्य बैटल रॉयल गेम जैसे BGMI, Free Fire और PUBG Mobile की तरह ही है। इन गेम के समान ही प्लेयर्स नए PUBG में भी बाकियों से अलग होने के लिए एक यूनिक और हटकर निकनेम यूज करना चाहेंगे। Also Read - PUBG New State खेलने के दौरान हो सकती है कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स, यहां जानें हरेक का सॉल्यूशन

कई प्लेयर्स अपना नाम खुद से बनाते हैं। वहीं, कुछ को क्रिएटिविटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण प्लेयर्स अपनी समस्या के समाधान के लिए Nickname Generator की मदद लेते हैं। अगर आप भी इस बैटल रॉयल गेम में बाकियों से अलग नाम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां बताए गए निकनेम जेनरेटर पर विचार कर सकते हैं। Also Read - PUBG New State का इंतजार हुआ खत्म, तस्वीरों में देखें कैसा है यह नया बैटल रॉयल गेम

PUBG New State के लिए ऐसे सिलेक्ट करें यूनिक निकनेम

Android और iOS कीबोर्ड पर सिंबल और यूनिक फॉन्ट की कमी के कारण ज्यादातर प्लेयर्स नेम जेनरेटर वेबसाइट का ऑप्शन चुनते हैं। इन वेबसाइट पर कई सारे सिंबल्स और फॉन्ट मिलते हैं। इनका यूज करके प्लेयर्स अपने निकनेम और गिल्ड नेम को कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही उनके पास पहले से दिए गए नामों को भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। इन वेबसाइट्स की मदद से PUBG New State के प्लेयर्स अपने नाम को अलग-अलग सिंबल्स लगाकर सजा सकते हैं। इतना ही नहीं वे दी गई लिस्ट में से कोई कॉमन नाम भी चुन सकते हैं। Also Read - PUBG New State हुआ रिलीज, Google Play Store से डाउनलोड करके ऐसे खेल सकते हैं आप

nickfinder.com और gamingnicknames.com सबसे लोकप्रिय नाम जेनरेटर हैं। निकफाइंडर में प्लेयर्स को विभिन्न सिंबल्स से बने कई नाम मिलेंगे। वे पहले से सोचा हुआ नाम भी लिखकर वेबसाइट रिजल्ट में मिलने वाला उन्हीं के समान नाम का इंतजार भी कर सकते हैं। इनके अवाला गेमर्स fornite.freefire-name.com और https://battlegroundsmobileguru.com/bgmi-name-generator/ पर भी जा सकते हैं। यहां से प्लेयर्स को अच्छे नाम के ऑप्शन मिल सकते हैं।

कैसा है यह नया गेम?

PUBG New State को गूगल प्ले स्टोर पर 4.7 स्टार रेटिंग मिली है। इसमें प्लेयर्स को BGMI और PUBG Mobile से बेहतर ग्राफिक्स मिलेंगे। साथ ही गेम में नए वेपन भी ऐड किए गए हैं। बाकी गेम को खेलने का तरीका इन्हीं गेम के समान है।