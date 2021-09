Free Fire में बिना डायमंड खर्च किए फ्री में पाएं Baseball Bat Skin, जानें तरीका

Free Fire में इवेंट आना प्लेयर्स के लिए बहुत खुशी की बात होती है क्योंकि उन्हें इसमें कई सारे आइटम्स फ्री में पाने का मौका मिलता है। गेम के डेवलपर Garena समय-समय पर गेम में नए इवेंट जोड़ते रहते हैं। इवेंट में ढेरों रिवॉर्ड फ्री में मिलते हैं। इनके लिए प्लेयर्स को इन-गेम करेंसी डायमंड्स खर्च नहीं करने पड़ते हैं। हालांकि, इसके लिए लोगों को इवेंट में दिए गए टास्क को पूरा करना होगा। उसके बाद ही वे फ्री में रिवॉर्ड पा सकेंगे। Also Read - Free Fire Redeem Codes 7th September: आज फ्री में मिलेंगे Phantom Bear Bundle समेत कई रिवार्ड

दो सप्ताह से भी ज्यादा समय तक चलने वाला फ्री फायर की चौथी एनिवर्सरी का इवेंट 5 सितंबर, 2021 को समाप्त हो गया है। डेवलपर ने इसके खत्म होने के बाद ही गेम में कई नए इवेंट जोड़ दिए हैं। Moco: Rebirth के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इस इवेंट में प्लेयर्स को कई आकर्षक कॉस्मेटिक आइटम रिवॉर्ड के तौर पर मिल रहे हैं। इस इवेंट में मिल रहे आइटम्स को पाने का तरीका हमने यहां बताया है। Also Read - Free Fire में ऐसे हल होगा 'The Puzzle' इवेंट और इसका 'Find the door to unlock' टास्क

Free Fire में फ्री पाएं Baseball Bat स्किन

नई Baseball Bat स्किन Moco: Rebirth के लिए लॉगिन इवेंट का हिस्सा है। यह कल यानी 6 सितंबर से शुरू हो गया है। यूजर्स को रिवॉर्ड पाने के लिए दिए गए दिनों में लॉगिन करने का टास्क पूरा करना होगा। Free Fire के इस इवेंट में मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट नीचे से देखें। Also Read - Free Fire के ये इवेंट आज दिलाएंगे फ्री बैकपैक, वेपन क्रेट और ढेरों इनाम

पहले दिन लॉगिन करने वाले प्लेयर को 1x Gold Royale Voucher मिलेगा। वहीं, दूसरे दिन लॉगिन करने पर 1x Weapon Royale Voucher और 5 दिन में लॉगिन करने पर Moco’s Swing मिलेगा। साइन इन प्रोसेस पूरी होने के बाद Baseball Skin पाने के लिए प्लेयर्स को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

इसके लिए प्लेयर्स को सबसे पहले Free Fire ओपन करना होगा।

फिर कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके इवेंट सेगमेंट में जाएं।

इसके बाद Moco: Rebirth टैब पर जाना होगा।

अब Free Moco’s Swing सेक्शन में जाएं।

रिवॉर्ड पाने के लिए उनके पास दिए गए Claim बटम पर क्लिक करें।

गेम में आ रहे ये इवेंट

डेवलपर कई सारे इवेंट की योजना बना रहा है, जो जल्द ही शुरू होने वाले हैं। सारे इवेंट की जानकारी नीचे से जानें।

The Puzzle इवेंट 6 सितंबर से शुरू हो गया है और 12 सितंबर तक चलेगा। Free Moco’s Swing भी 6 से 13 सितंबर तक चलेगा। Daily Login इवेंट 10 से 26, Coder’s Crib इवेंट 10-26, Moco’s Challenge इवेंट 12-21 सितंबर, Moco’s Pan Login इवेंट 12-23 सितंबर, Moco Jump इवेंट 15-26 सितंबर, Sep Login इवेंट 18 सितंबर से शुरू होगा। वहीं, Playtime और Peak Day इवेंट 18 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा Play Stronghold Mode इवेंट 18 से 22 सितंबर तक चलेगा।