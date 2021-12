Free Fire में इस सप्ताह पा सकते हैं Evil Slayer और Blood Buster बंडल, जानें कैसे

Free Fire के प्लेयर्स के लिए वेपन, पेट, गन स्किन और आउटफिट जैसे आइटम्स बहुत ही उपयोगी और जरूरी होते हैं। डेवलपर समय-समय पर गेम में नए बंडल्स ऐड करते रहते हैं। इन्हें खरीदने के लिए प्लेयर्स को कुछ डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि, प्लेयर्स के पास अभी इन्हें सस्ते में खरीदने का मौका है। गेम में कई नए इवेंट ऐड हुए हैं, जो धांसू रिवॉर्ड दे रहे हैं। Also Read - Free Fire में आज फ्री मिलेंगे Winter Basher समेत ढेरों रिवॉर्ड, नए इवेंट में आया मौका

डेवलपर ने हाल में गेम में Two Birds One Stone इवेंट ऐड किया है। इसमें इमोट और वॉउचर के साथ-साथ 2 एक्सक्लूसिव बंडल्स Evil Slayer और Blood Buster भी मिल रहे हैं। अगर आप इन्हें पाना चाहते हैं तो नीचे पढ़ें। यहां पर इन बंडल्स को पाने का तरीका बताया गया है।

Free Fire Two Birds One Stone

यह इवेंट Free Fire में 26 दिसंबर तक चलेगा और इसमें प्लेयर्स को ये धांसू बंडल पाने का मौका मिलेगा। इस इवेंट में प्लेयर को 2 प्राइज पूल मिल रहे हैं और प्लेयर्स के पास इनमें से किसी एक या दोनों को चुनने का ऑप्शन है। यदि प्लेयर Upper Row चुनते हैं, तो उन्हें केवल एक पूल से आइटम मिलेंगे। वहीं, अगर उन्होंने दोनों Row को सिलेक्ट किया तो उन्हें कई आइटम मिलेंगे।

इस इवेंट का एक अन्य लाभ यह भी है कि प्लेयर्स को छह स्पिन के भीतर ही रिवॉर्ड मिल जाएंगे। इवेंट में मिलने वाले रिवॉर्ड की लिस्ट नीचे दी गई है।

Upper Row में मिल रहे ये रिवॉर्ड

Bloody Gold (MP40) Weapon Loot Crate

Death’s Backpack

Evil Slayer Bundle

Fancy Hands emote

1x Diamond Royale Voucher

Flaming Wolf Weapon Loot Crate

Bottom Row में मिलने वाले रिवॉर्ड

Pink Laminate (M4A1) Weapon Loot Crate

Swordsman Legends Loot Crate

Blood Buster Bundle

Kongfu emote1x Weapon Royale Voucher

Red Samurai Weapon Loot Crate

बता दें कि धीरे-धीरे स्पिन की कीमत बढ़ती जा रही है। यदि प्लेयर्स दोनों Row सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें 1220 डायमंड खरीदने होंगे। वहीं, 1 Row के लिए प्लेयर्स को 874 डायमंड खर्च करने होते हैं। इस इवेंट के जरिए डायमंड पाने का तरीका यहां बताया गया है।

ऐसे पाएं रिवॉर्ड