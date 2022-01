Garena Free Fire खेलने वालों के लिए डायमंड बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि गेम में मिलने वाले आइटम जैसे वेपन, आउटफिट, गम स्किन और पेट को इन्हीं के जरिए खरीदा जा सकता है। डायमंड असली के पैसों से खरीदने पड़ते हैं। यही कारण है कि हर एक प्लेयर बहुत सोच समझकर डायमंड खर्च करते हैं। Also Read - Garena Free Fire Redeem Code 5 January 2022 Updates: आज मिलेंगे कई तरह के रिवॉर्ड, जानें

प्लेयर्स की सुविधा के लिए गेम के डेवलपर Garena समय-समय पर Top Up इवेंट लाते रहते हैं। इसमें गेमर्स डायमंड टॉप अप करके बेहतरीन रिवॉर्ड पा सकते हैं। अभी इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में New Age Top Up इवेंट चल रहा है। यह 4 जनवरी से शुरू हो गया है। इसमें प्लेयर्स को इन-गेम करेंसी यानी डायमंड टॉप अप करने पर इमोट, बैकपैक और बाइक स्किन मिल रही है। अगर आप भी डायमंड के साथ-साथ इन्हें पाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए तरीके से इवेंट के जरिए डायमंड टाप अप कर सकते हैं।

Free Fire New Age Top Up Event

गेम में चल रहे New Age Top Up इवेंट में प्लेयर्स को Ironthrasher Backpack पाने के लिए 100 डायमंड, Motorbike–Ice Blossoms पाने के लिए 300 डायमंड और Shattered Reality इमोट पाने के लिए 500 डायमंड खरीदने होंगे।

इन स्टेप्स को फॉलो करके पाएं डायमंड

इसके लिए सबसे पहले प्लेयर को अपने डिवाइस पर Free Fire ओपन करना होगा। इसके बाद अपनी आईडी से साइन इन करें।

फिर Top Up इंटरफेस ओपन करने के लिए डायमंड आइकन के पास दिए गए + आइकन पर क्लिक कर दें।

अब आप जितने डायमंड खरीदना चाहते हैं, उस टॉप अप पैक को सिलेक्ट करें और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मेथड से पेमेंट कर लें।

पेमेंट हो जाने के बाद आपके अकाउंट में डायमंड आते ही आप इमोट के लिए क्लैम कर सकते हैं।

गेम में नया इमोट पाने की इच्छा रखने वाले प्लेयर्स को इस इवेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। इस इवेंट के जरिए आप बिना डायमंड खर्च किए इमोट पा सकते हैं। इसके लिए आपको डायमंड खर्च नहीं बल्कि 500 डायमंड खरीदने की जरूरत है। Free Fire Top Up इवेंट को ध्यान में रखते हुए आपको डायमंड खरीदने होंगे, जिसमें उन्हें अच्छे रिवॉर्ड मिल सकें।