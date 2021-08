Free Fire Top Up Event में मिल रहे शानदार रिवॉर्ड को पाने का तरीका जानें

Garena Free Fire समय-समय पर कई इन-गेम इवेंट होस्ट करता रहता है। ये प्लेयर्स को कैरेक्टर्स, पेट और कई कॉस्मेटिक आइटम्स जीतने का मौका देते हैं। ज्यादातर कॉस्मेटिक आइटम्स जैसे बैकपैक्स के लिए स्किन, लूट बॉक्स और बंडल गेमप्ले को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन प्लेयर्स इन्हें अन्य कई कारणों से खरीदते हैं। Also Read - Free Fire: सेफ खेलने वालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 लैंडिंग स्पॉट, तेजी से बढ़ेगी रैंक

हाल ही में फ्री फायर में Dimitri Top-Up Event खत्म हुआ है और इसके बाद गेम के डेवलपर Garena ने गेम में एक नया Top Up Event Musical Top Up ऐड कर दिया है। इसमें प्लेयर्स को बेहतरीन रिवॉर्ड मिल रहे हैं। हमने इन रिवॉर्ड्स को पाने का तरीका नीचे बताया है।

Free Fire Musical Top Up Event Details

इस Musical Top Up Event में Katana Thrash Metallic और Trash Goth Backpack रिवॉर्ड के तौर पर मिल रहे हैं। यह इवेंट आज यानी 19 अगस्त से शुरू हो गया है और यह 25 अगस्त तक चलेगा। बता दें कि Katana Thrash Metallic के लिए टॉप अप 200 डायमंड्स और Trash Goth backpack के लिए Top up 500 डायमंड्स लगेंगे।

इन रिवॉर्ड के लिए प्लेयर्स को अपने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, डायमंड्स खरीदने के लिए लोगों को अपने असली के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इन रिवॉर्ड के लिए डायमंड्स प्लेयर्स को इस इवेंट में ही मिलेंगे। इनके लिए उन्हें अगल से डायमंड खरीदने की जरूरत नहीं होगी। आइये, जानें कैसे पाएं रिवॉर्ड।

रिवॉर्ड पाने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

रिवॉर्ड के लिए दावा करने के लिए प्लेयर्स को सबसे पहले Free Fire ओपन करके राइट साइड में दिए गए Calendar आइकन पर क्लिक करना होगा।

फिर 4th Anniversary टैब पर क्लिक करें।

अब वहां दिए गए Musical Top Up ऑप्शन को सिलेक्ट करें।

फिर आपको जिस रिवॉर्ड के लिए दावा करना है, उसके लिए पास दिए गए Claim बटन पर क्लिक कर दें।

इस प्रकार आप इवेंट में मिल रहे रिवॉर्ड आसानी से पा सकते हैं।