Garena Free Fire MAX लोकप्रिय बैटल रॉयाल गेम में से एक है। भारत में फ्री फायर पर बैन लगने के बाद से इसे काफी पसंद किया जा रहा है। गेम में इस समय कई रिवॉर्ड मिल रहे हैं। प्लेयर्स कुछ मिशन पूरे करके इन धांसू रिवॉर्ड के लिए क्लेम कर सकते हैं। कुछ समय पहले 22 अप्रैल को Free Fire MAX Reward गेम में ऐड हुआ था। अब इसमें एक नया Free Fire MAX Rewards 2 इवेंट कल यानी 4 मई से शुरू हो गया है। आइये, जानें इस इवेंट के जरिए कैसे पाएं रिवॉर्ड।

Free Fire MAX रिवार्ड्स 2 इवेंट में प्लेयर्स के पास सोल शेकिंग इमोट के लिए क्लेम करने का मौका है। इमोट को प्लेयर्स 15 फ्लेम टोकन के बदले पा सकते हैं और प्लेयर्स के पास इसे हासिल करने के लिए 25 मई, 2022 तक का समय है। कौन सा रिवॉर्ड पाने के लिए क्या मिशन पूरा करना होगा, यह जानने के लिए नीचे पढ़ें।

ये टास्क पूरा करने पर मिलेंगे इतने टोकन

एक गेम खेलने पर 1 Flame टोकन मिलेगा।

3 दुश्मनों को मारने पर 1 Flame टोकन दिया जाएगा।

गेमर्स CS Mode में 1 Booyah पाने पर 1 Flame टोकन पा सकेंगे।

30 मिनट खेलने पर भी 1 Flame टोकन दिया जाएगा।

3 मैच जीतने पर 1 Flame टोकन मिलेगा।

60 मिनट खेलने के लिए 1 Flame टोकन दिया जाएगा।

कितने टोकन पर मिलेगा क्या रिवॉर्ड?

25 Flame Tokens पर Kar98k – The Executioner

15 टोकन पर Little Dino Backpack

Premium Room Card के लिए 5 टोकन

MP40 – Bloody Gold Weapon Loot Crate के लिए 5 टोकन

SCAR – Blood Moon Weapon Loot Crate के लिए 5 टोकन

Random Loadout Loot Crate के लिए 1 Flame Token चाहिए होगा।

रिवॉर्ड के लिए कैसे करें क्लेम?

प्लेयर्स को Free Fire MAX को ओपन करके ऊपर बताए गए मिशन पूरे करने होंगे।

इसके बाद calendar आइकन पर क्लिक कर दें और Events टैब पर जाएं।

FF MAX Rewards सेक्शन में जाकर प्लेयर Flame Token कलेक्ट कर पाएंगे।

इसके बाद Free Fire MAX Rewards 2 पर क्लिक करें। अब 15 टोकन के बदले Soul Shaking इमोट के लिए क्लेम कर दें।

इस तरह प्लेयर्स आसानी से इमोट पा सकते हैं और उन्हें इसके लिए डायमंड यानी इन-गेम करेंसी की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा गेम में एक नया टॉप-अप इवेंट भी शुरू हुआ है। इसमें भी कई रिवॉर्ड मिल रहे हैं।