Garena Free Fire MAX में इस समय कई इवेंट चल रहे हैं, इसमें प्लेयर्स को फ्री में एक से अच्छे कॉस्मेटिक आइटम रिवॉर्ड के तौर पर दिए जा रहे हैं। आमतौर पर प्लेयर्स को इन आइटम को इन-गेम स्टोर से खरीदना पड़ता है। इसके लिए डायमंड यानी इन-गेम करेंसी खर्च करनी पड़ती है। इस कारण गेमर्स गेम में आने वाले इवेंट का इंतजार करते हैं ताकि वे फ्री में इन आइटम को पा सकें।

लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में प्लेयर्स के बीच Weapon Royale Voucher और Craftland Room Card को काफी पसंद किया जाता है। इन्हें प्लेयर्स 2 इवेंट के जरिए फ्री में भी पा सकते हैं। इसमें Level Up Your CS Rank और Claim Rewards शामिल है। आइये, जानें इन्हें फ्री में कैसे पा सकते हैं।

Free Fire MAX Level Up Your CS Rank

फ्री फायर मैक्स में Level Up Your CS Rank इवेंट आज यानी 15 जुलाई से शुरू हो गया है। यह 20 जुलाई, 2022 तक चलेगा। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह इवेंट पूरी तरह से Clash Squad Mode से संबंधित है। इसमें रिवॉर्ड पाने के लिए गेमर्स को स्पेसिफिक नंबर में रैंकड मैच खेलने होंगे।

2 Clash Squad Ranked Matches खेलने वाले को Digital Core रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा।

5 Clash Squad Ranked Matches खेलकर प्लेयर Weapon Royale Voucher रिवॉर्ड के तौर पर पा सकते हैं। यह 31 जुलाई, 2022 को एक्सपायर हो जाएगा।

3 Clash Squad ranked मैच खलने वाले प्लेयर को रिवॉर्ड के तौर पर Digital Mania Pin दिया जाएगा।

फ्री फायर मैक्स क्लेम रिवॉर्ड

बता दें कि Free Fire MAX क्लेम रिवॉर्ड मिशन बेस्ड रिवॉर्ड होते हैं। इसमें प्लेयर्स को स्पेसिफिक टास्क पूरे करके टोकन पाने होंगे। फिर उन्हें एक्सचेंज करके प्लेयर्स रिवॉर्ड पा सकते हैं।

एक गेम खेलन पर 1 Fun Token

8 बार दुश्मनों को मारने पर 1 Fun Token

दोस्तों के साथ 3 मैच खेलने पर 1 Fun Token

Clash Squad match में 2 Booyah पाने पर 1 Fun Token

Battle Royale match में 1 Booyah पाने पर 1 Fun Token मिलेगा।

टोकन को एक्सचेंज करके पाएं ये रिवॉर्ड