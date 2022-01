Free Fire में ज्यादातर प्लेयर्स को अपना नाम बदलने के लिए 399 डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। ऐसा करना सभी के लिए आसान नहीं होता है क्योंकि डायमंड असली के पैसों से खरीदे जाते हैं। इस समस्या का समाधान नेम चेंज कार्ड है। इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में बहुत ही कम डायमंड खर्च करके भी गेमर्स अपना नाम बदल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उनके पास Name Change Card होना जरूरी है। Also Read - Free Fire rewards for today (4 January 2022): आज फ्री में इस तरह जीतें Free Frozen Fox Loot Box

इस कार्ड को पहले रीजनल बैटल इवेंट के दौरान फ्री में पेश किया गया था। यह इवेंट गेम में पिछले कुछ महीनों से आयोजित नहीं किया गया है। इस कारण प्लेयर्स के पास नेम चेंज कार्ड को पाने का एक मात्र तरीका यह है कि वे 39 डायमंड और 200 गिल्ड टोकन को एक्सचेंज करके इसे पा सकते हैं। यह तरीका आम तौर पर 399 डायमंड खर्च करके नाम बदलने से बहुत सस्ता है। अगर आप भी फ्री फायर में अपना नाम बदलना चाहते हैं तो यहां बताए गए तरीके से नेम चेंज कार्ड पा सकते हैं। साथ ही इस आर्टिकल में नाम बदलने का तरीका भी बताया गया है।

Garena Free Fire में ऐसे पाएं Name Change Card

39 डायमंड + 200 गिल्ड टोकन एक्सचेंज करके Free Fire में Name Change Card पाने के लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

सबसे पहले तो अपने डिवाइस में Free Fire गेम को ओपन करें।

फिर इन-गेम स्टोर में जाकर Exchange के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

इसमें प्लेयर्स को Guild Token का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा।

यहां उनको इसके बदले मिलने वाले आइटम दिखाई देंगे।

इनमें से गेमर्स को Name Change Card के लिए दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

फिर Exchange बटन पर क्लिक कर दें।

ऐसा करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, जो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा।

इसके बाद आपको डायमंड और टोकन के बदले नेम चेंज कार्ड मिल जाएगा।

बता दें कि अगर आपने अभी गेम के लिए अभी रजिस्टर किया है तो आप Newbie Deluxe Sign-In Gifs के जरिए Name Change Card के लिए क्लैम कर सकते हैं।

ऐसे बदलें नाम