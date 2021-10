Free Fire में इन दिनों कई इवेंट चल रहे हैं। गेम के टॉप-अप इवेंट के जरिये प्लेयर्स को इम-गेम करेंसी डायमंड खरीदने का मौका मिलता है। साथ ही वे फ्री में कई रिवॉर्ड भी पा सकते हैं। वैसे तो डायमंड को इन-गेन शॉप से भी खरीद सकते हैं, लेकिन वहां इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलता है। इस कारण गेमर्स टॉप-अप इवेंट का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें कम दाम में डायमंड के साथ-साथ बेहतरीन रिवॉर्ड भी मिल सकें। Also Read - Free Fire Diamonds फ्री पाने के पांच तरीके, जो कर देंगे आपको मालामाल

Free Fire Diwali Top Up II Event

इस बैटल रॉयल गेम में Diwali Top Up 1 इवेंट खत्म हो गया है और अब डेवलपर ने इसका दूसरे इवेंट गेम में जोड़ दिया है। इसमें पहले वाले से अलग रिवॉर्ड मिल रहे हैं। इस इवेंट में आप Quadri Lava Weapon Loot Crate और Katana – Sword of Honor पा सकते हैं। यह इवेंट 22 अक्टूबर से शुरू हो गया है और 28 अक्टूबर तक चलेगा। ये रिवॉर्ड पाने के लिए गेमर्स को तय संख्या में डायमंड खरीदने होंगे। 3x Quadri Lava Weapon Loot Crate पाने के लिए 100 डायमंड खरीदने पड़ेंगे। वहीं, फ्री में Katana – Sword of Honor पाने के लिए इवेंट के जरिये प्लेयर्स को 300 डायमंड खरीदने होंगे। Also Read - Free Fire Redeem Codes For Today: इन रिडीम कोड्स के जरिए फ्री में मिलेंगे कई आइटम, जानें कैसे करें क्लेम

अगर आपको Katana – Sword of Honor पाना है तो पहले आपको इवेंट के जरिये 300 डायमंड खरीदने होंगे और उसके बाद इसके लिए दावा करना होगा। यदि आपने डायमंड खरीद लिए हैं और रिवॉर्ड पाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से ऐसा कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में मिलने वाले ये हैं 7 सबसे बेहतर Gloo Wall स्किन

Free Fire में ऐसे पाएं Katana – Sword of Honor