Free Fire में इस सप्ताह फ्री में पा सकते हैं शानदार Mind It इमोट, जानें कैसे

Free Fire के डेवलपर ने कुछ दिनों पहले ही गेम में एक नया इमोट Mind It ऐड किया है। यह Diwali Top Up Event का हिस्सा है, जो 15 अक्टूबर से शुरू हो गया है। यह दिवाली इवेंट 21 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें स्पेशल इमोट के अलावा सोलोइस्ट और डिस्क जॉकी वेपन लूट क्रेट भी शामिल है।

Garena लगातर गेम में नए Top-Up इवेंट जोड रहा है। इन इवेंट्स में इन-गेन करेंसी यानी डायमंड को सस्ते में खरीदने के साथ-साथ कई बेहतरीन रिवॉर्ड भी मिलते हैं। फ्री में Mind It इमोट पाने के लिए प्लेयर्स को Free Fire Diwali Top up Event के दौरान तय संख्या में डायमंड खरीदने पडेंगे। 3x Soloist और Disc Jockey Weapon Loot Crates पाने के लिए गेमर्स को 100 डायमंड खरीदने होंगे।

Free Fire टॉप-अप इवेंट में बिना इन-गेन करेंसी खर्च किए ही फ्री में कई आइटम्स मिलते हैं। हालांकि, उन्हें डायमंड खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। गेमर्स को फ्री में इमोट पाने के लिए केवल 300 डायमंड खरीदने होंगे। यह फायदे का सौदा है क्योंकि इन गेम स्टोर में ज्यादातर इमोट की कीमत 399 डायमंड है। हमने यहां टॉप अप इवेंट के जरिए डायमंड खरीदकर इमोट पाने का तरीका बताया है।

Free Fire के Top-Up इवेंट में ऐसे पाएं इमोट

बता दें कि कोडाशॉप और गेम्स खारिडो उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण गेमर्स को गेम में डायमंड टॉप-अप करने की जरूरत होगी।

इसके लिए उन्हें Diamond के आइकन पर क्लिक करना होगा और अपने अनुसार किसी भी पेमेंट मेथड के जरिए पेमेंट करना होगा।

पेमेंट हो जाने के बाद वे मैनुअल तरीके से रिवॉर्ड के लिए दावा कर सकते हैं।

इसके लिए प्लेयर्स को इवेंट टैब में जाना होगा।

उसके बाद इमोट के लिए दावा करने के लिए Diwali Top Up सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

इस प्रकार वे फ्री में ही शानदार Mind It इमोट पा सकेंगे।