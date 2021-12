Free Fire में पा सकते हैंं फ्री में Snow Doom Pan Skin, बहुत आसान है तरीका

Free Fire New Age Campaign 17 दिसंबर से शुरू हो गया था। इसके साथ इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में एक से एक अच्छे इवेंट आते जा रहे हैं, जिनमें प्लेयर्स को बेहतरीन रिवॉर्ड पाने का मौका मिल रहा है। हालांकि, अभी और भी कई इवेंट Free Fire गेम में शुरू होने वाले हैं, जिनमें प्लेयर्स को फ्री में कई धांसू रिवॉर्ड पाने का मौका मिलेगा। Also Read - Free Fire Redeem Code: इन कोड को तुरंत करें रिडीम और पाएं बेहतरीन रिवॉर्ड

डेवलपर Garena ने कुछ अपकमिंग इवेंट को टीज भी कर दिया है। इससे यह पता चला है कि किस तरह के इवेंट गेम में आने वाले हैं और उनमें प्लेयर्स को कैसे रिवॉर्ड मिलेंगे। आने वाले एक इवेंट में प्लेयर्स को बढ़े हुए डैमेज और पैन स्किन के साथ परमानेंट गन स्किन मिलेगी, जो एक स्पेशल किलफीड मैसेज के साथ आती है। इस आर्टिकल में Snow Doom Pan Skin पाने का तरीका बताया गया है। Also Read - Free Fire में इंडियर सर्वर के प्लेयर्स को फ्री मिल रहे गन स्किन समेत कई आइटम, ऐसे पाएं

Free Fire Snow Doom Pan Skin पाने का तरीका

प्लेयर्स ‘New Age is Coming’ इवेंट से Snow Doom Pan स्किन के लिए क्लैम कर सकते हैं। इसके लिए पहले प्लेयर्स को 27 दिसंबर से शुरू होने वाले मिशन को पूरा करके Blue Fox Statue कलेक्ट करने होंगे। इसके बाद वे इन्हें एक्सचेंज करके रिवॉर्ड पा सकते हैं। गेमर्स 1 जनवरी से इन्हें रिडीम करके आइटम पा सकेंगे। Blue Fox Statue को रिडीम करने के लिए उन्हें नीचे बताए गए स्टेप्स फॉल करने होंगे। Also Read - Free Fire के इंडियन सर्वर पर ओपन हो गई The Mystery Shop, पेट और कैरेक्टर पर मिल रहा 90% तक का डिस्काउंट

ऐसे करें क्लैम

इसके लिए प्लेयर्स को सबसे पहले अपने डिवाइस में Free Fire ओपन करना होगा।

फिर Calendar ऑप्शन पर जाकर Events सेक्शन पर क्लिक कर दें।

अब New Age ऑप्शन में जाकर Are you Ready टैब सिलेक्ट करें।

इसके बाद New Age is here सेक्शन पर क्लिक कर दें।

अब Pan Snow Doom पाने के लिए रिवॉर्ड के पास दिए गए क्लैम बटन पर क्लिक करें।

इसके अलावा भी प्लेयर्स को इस इवेंट में कई सारे शानदार रिवॉर्ड पाने का मौका मिलेगा।