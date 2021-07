Free Fire काफी पॉपुलर बैटल रोयाल मोबाइल गेम है। इसे खेलने के लिए हाई-एंड स्मार्टफोन की भी जरुरत नहीं पड़ती। मिड-रेंज और बजट फोन पर भी यह गेम आराम से चलता है। लेकिन शूटिंग गेम्स को PC या लैपटॉप पर खेलने में जो मजा मिलता है वो कहीं और नहीं है, मोबाइल पर तो कतई नहीं। Garena ने फ्री फायर को सिर्फ एंड्राइड और iOS के लिए बनाया है और यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मौजूद नहीं है। मगर आप चाहें तो एंड्राइड एमुलेटर की मदद से इसे अपने PC या लैपटॉप पर भी इसे खेल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। Also Read - Most downloaded mobile games: Free Fire से लेकर Among Us तक, 2021 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये 5 मोबाइल गेम्स

Android Emulators

सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पर एक एंड्राइड एमुलेटर डालना होगा। उसके बाद आप इसमें फ्री फायर को इनस्टॉल कर के नॉर्मल तरीके से खेल सकते हैं। BlueStacks, GameLoop और NoxPlayer जाने माने एंड्राइड एमुलेटर हैं, जिन्हें आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्री फायर समेत दूसरे बहुत से एंड्राइड गेम अपने PC या लैपटॉप पर खेल सकते हैं।

कैसे चलाएं PC पर Free Fire

एमुलेटर इनस्टॉल करने के बाद इसे अपने कम्प्यूटर में ओपन करिए।

अब अपनी विंडोज स्क्रीन पर एक एंड्राइड टैबलेट जैसा इंटरफेस खुल जाएगा।

यहां आपको Google Play Store पर जाना होगा।

यहां अपनी जीमेल ID से लॉग इन करिए।

अब प्ले स्टोर के सर्च बार में Garena Free Fire लिखकर सर्च करिए और इसपर इनस्टॉल बटन दबा दीजिए।

गेम इनस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करिए।

गेम बाकी बची हुई फाइल्स को डाउनलोड करेगा, जिसके बाद यह आपके कम्प्यूटर पर चलने लगेगा।

गेम शुरु करने से पहले बेहतर रहेगा कि आप फ्री फायर की सेटिंग्स में जाकर कंट्रोल्स को अपने हिसाब से सेट कर लें। मोबाइल पर और कम्प्यूटर पर गेम खेलने में बहुत फर्क है। मोबाइल जहां आपको सारे एक्शन बटन स्क्रीन पर बने हुए दिख जाते हैं, PC पर आपको इनके लिए अलग-अलग 'की' सेट करनी होंगी। अगर आप पहली बार इसे ट्राई कर रहे हैं तो प्रैक्टिस मोड में टेस्टिंग करना बेहतर रहेगा।