Free Fire में डायमंड पाने के इच्छुक प्लेयर्स के लिए डेवलपर टॉप-अप इवेंट लेकर आया है। गेमर्स इवेंट के जरिए आसानी से डायमंड खरीद सकते हैं। साथ ही उन्हें इसमें कई शानदार रिवॉर्ड भी मिलते हैं। दिवाली के अवसर पर इस बैटल रॉयल गेम में कई सारे इवेंट शुरू हो गए हैं।

वहीं, Diwali Top Up नाम का एक टॉप-अप इवेंट 15 अक्टूबर, 2021 को Free Fire में शुरू हो गया है। इसमें प्लेयर्स को धांसू इमोट के साथ-साथ कई लूट क्रिएट पाने का मौका मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि गेम में कैसे डायमंड टॉप-अप करके रिवॉर्ड पाएं जाएं तो यह आर्टिकल जरूर पढ़ें। हमने यहां Free Fire Diwali Top UP Event में डायमंड और शानदार रिवॉर्ड पाने का तरीका बताया है।

Free Fire Diwali Top Up Event में मिल रहे ये रिवॉर्ड

इन-गेम शॉप से डायमंड खरीदने पर प्लेयर्स को अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वहीं, इवेंट के जरिए वे सस्ते में डायमंड खरीद सकते हैं। साथ ही उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर कई शानदार आइटम्स भी मिलते हैं। बता दें कि इस टॉप-अप इवेंट में डायमंड खरीदने पर प्लेयर्स को 3x Soloist और Disc Jockey वेपन लूट क्रिएट के साथ-साथ Mind It इमोट दिया जा रहा है।

अगर प्लेयर्स 100 डायमंड खरीदते हैं तो उन्हें 3x Soloist और Disc Jockey वेपन लूट क्रिएट मिलेगा। वहीं, अगर वे 300 डायमंड टॉप-अप करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर Mind It इमोट दिया जाएगा। इस प्रकार उन्हें ये आइटम्स गेम में फ्री मिल जाएंगे। हालांकि, उन्हें डायमंड खरीदने के लिए असली के पैसे खर्च करने होंगे। नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप Free Fire गेम में आसानी से डायमंड खरीदकर रिवॉर्ड पा सकते हैं।

Free Fire में Diwali Top Up इवेंट में ऐसे खरीदें डायमंड

गेमर्स को इसके लिए सबसे पहले Free Fire गेम ओपन करके ऊपर बने Diamond आइकन पर क्लिक करना होगा।

यहां पर आपको लेफ्ट साइड में TOP-UP का ऑप्शन दिखाई देगा।

यहां आपको एक पूरी लिस्ट दिखेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी पैसों में कितने डायमंड खरीद सकते हैं।

अब आप अपने अनुसार कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं।

फिर पेमेंट करने के बाद आपके Free Fire अकाउंट में डायमंड आ जाएंगे।

अब आपको Event सेक्शन में जाकर मिले रिवॉर्ड के लिए दावा करना होगा।

ध्यान रखें कि आज यानी 21 अक्टूबर को इस इवेंट का आखिरी दिन है। इस कारण बिना देरी किए जल्दी से डायमंड खरीद लें।