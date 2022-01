Garena Free Fire में कई आइटम मिलते हैं, जिसमें कॉस्टयूम बंडल शामिल हैं। ये प्लेयर्स के गेम को और भी मजेदार बनाते हैं। इस बैटल रॉयल गेम में कई तरीकों से इन्हें पाया जाता है। प्लेयर्स इन-गेम स्टोर में जाकर इन्हें खरीद सकते हैं। इसके अलावा गेम में आने वाले इवेंट में इन कॉस्ट्यूम बंडल को फ्री में भी पा सकते हैं। अभी गेम में Suit Her Up इवेंट चल रहा है। इसमें प्लेयर्स को रूथलेस जिंक्स बंडल के साथ कई रिवॉर्ड पाने का मौका मिल रहा है। आइये, यहां से इवेंट के जरिए बंडल पाने का तरीका जानते हैं। Also Read - Garena Free Fire की 5 लोकप्रिय और मजेदार पेट स्किन, गेम जीतने में मिलेगी मदद

Garena Free Fire में She Token के बदले पाएं ये आइटम्स

Garena Free Fire में 24 जनवरी से Suit Her Up इवेंट शुरू हो गया है। यह 1 फरवरी तक चलेगा। प्लेयर्स को She Token पाने के लिए डेवलपर Garena द्वारा सेट किए गए मिशन को पूरा करना होगा। हालांकि, आइटम्स के लिए रिडेंप्शन प्रोसेस 29 जनवरी से शुरू होगी। प्रोसेस शुरू होने के बाद ही यूजर्स टोकन रिडीम करके Ruthless Jinx Bundle समेत अन्य रिवॉर्ड पा सकेंगे। क्या रिवॉर्ड पाने के लिए प्लेयर्स के पास कितने She Token होने चाहिए, इसकी लिस्ट नीचे दी गई है।

Ruthless Jinx Bundle के लिए प्लेयर्स के पास 15x SHE Tokens, 500x Universal Fragments के लिए 10x SHE Tokens, Weapon Royale Voucher के लिए 5x SHE Tokens चाहिए होंगे।

इस तरह करें रिडेंप्शन

ऊपर बताए गए संख्या में टोकन प्राप्त करने के बाद प्लेयर्स उन्हें यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके रिडीम कर सकते हैं।

इसके लिए सबसे पहले अपने डिवाइस में गेम ओपन करें। फिर Calendar आइकन पर क्लिक करके इवेंट सेंक्शन पर जाएं।

इसके बाद She Plays Free Fire के तहत Suit Her UP टैब को सिलेक्ट कर लें।

अब यहां पर आपको रिवॉर्ड के लिए She Token को यूज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा।

ध्यान रखें कि ये ऑप्शन रिडेंप्शन प्रोसेसर शुरू होने के बाद ही मिलेगा।