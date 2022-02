How to use Free Fire MAX Redeem Codes: भारत में Garena Free Fire बैन हो गया है, जिसके बाद यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से गायब हो गया है। जिनके फोन में यह गेम है वो इसे अभी भी खेल सकते हैं। गेम का बेहतर ग्राफिक्स वाला वर्जन Free Fire MAX अभी भी प्ले स्टोर पर मौजूद है और यह पहले की ही तरह बिना किसी दिक्कत के चल रहा है। Also Read - Free Fire MAX के ये 5 हथियार हैं बड़े काम के, अक्सर प्लेयर्स करते हैं नजरअंदाज

गरेना फ्री फायर की तरह ही आप Free Fire MAX में भी Redeem Codes इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों गेम में एक ही अकाउंट इस्तेमाल होता है और दोनों गेम में प्रोग्रेस सिंक रहती है। ठीक इसी तरह फ्री फायर के सारे आइटम्स और इवेंट्स भी यहां पर जैसे के तैसे मिलते हैं। हम यहां पर आपको Free Fire MAX में Redeem Codes इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं। Also Read - Free Fire Max में मिल रहा इस सप्ताह कई धमाकेदार आइटम पाने का मौका, जानें कैसे

How to use Free Fire MAX Redeem Codes (फ्री फायर मैक्स में कैसे इस्तेमाल करें रिडीम कोड्स)

Free Fire MAX में ढेरों गन स्किन्स, पेट्स और कैरेक्टर्स मौजूद हैं, जो गेम में आपको यूनीक लुक देने के साथ-साथ आपके स्टैट को भी अच्छा बनाते हैं। इन्हें पाने के लिए आपको इवेंट्स में हिस्सा लेना पड़ता है और कभी-कभी इन्हें हासिल करने के लिए डायमंड भी खर्च होते हैं। मगर Free Fire MAX Redeem Codes आपको ये आइटम फ्री में दिलवा सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire में इस तरह मिलेगा फ्री पेट Flash, बस करना होगा यह काम

गेम डेवलपर इन कोड्स को अपने ऑनलाइन इवेंट या फिर बड़े अपडेट के साथ रिलीज करता है। ये कोड्स 12 कैरेक्टर के होते हैं, जिनमें अंग्रेजी के अल्फाबेट के साथ-साथ नंबर भी शामिल होते हैं। हम यह पर आपको इन कोड्स को इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले आपको फ्री फायर की रिवार्ड रिडेम्प्शन वेबसाइट reward.ff.garena.com पर जाना होगा।

स्टेप 2: यहां आपको अपने Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID या Twitter अकाउंट का इस्तेमाल कर के फ्री फायर अकाउंट में लॉगिन करना होगा।

स्टेप 3: अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको रिडीम कोड डालना होगा।

स्टेप 4: इसके बाद रिवार्ड्स आपके फ्री फायर वॉल्ट में जुड़ जाएंगे।

स्टेप 5: आप गेम को खोलकर इन्हें अपनी इंवेंटरी में जोड़ सकते हैं।

Free Fire Redeem Codes एक लिमिटेड टाइम के लिए काम करते हैं। कुछ कोड्स पर रिडीम लिमिट होती है, जिसके पूरा होने के बाद ये काम करना बंद कर देते हैं। इसके साथ ही कुछ कोड्स सिर्फ कुछ चुनिंदा सर्वर पर ही चलते हैं।