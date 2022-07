Google Maps में कई धमाल फीचर्स मिलते हैं। रास्ता देखने के अलावा इसकी मदद से लोग अपनी यात्रा को आरामदायक भी बना सकते हैं। समय के साथ-साथ गूगल इसमें नए-नए फीचर्स भी ऐड कर रहा है, जिससे इसका यूज करना और भी आसान हो गया है। Google Maps में Speedometer फीचर मिलता है। यह वाहन की स्पीड अधिक होने पर ड्राइवर को वॉर्निंग देता है। Also Read - How to check battery health on your Android Smartphone: आपके स्मार्टफोन की बैटरी कहां और कितनी हो रही खर्च, ऐसे लगाएं पता

नेविगेशन सिस्टम पर स्पीडोमीटर इनेबल होने से वह मैप पर आपको आपके वाहन की वर्तमान स्पीड बताएगा। बता दें कि अलग-अलग हाईवे के आधार पर वाहनों की एक स्पीड लिमिट होती है। अगर आपका वाहन उस स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है तो आपका चालान भी कट सकता है। इससे बचने के लिए आप Google Maps के Speedometer फीचर का यूज कर सकते हैं। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

बता दें कि Google Maps इस फीचर की मदद से आपको आपके वाहन की वर्तमान स्पीड बताएगा। अगर स्पीड अधिक होगी तो ऐप में दिया गया Speed Indicator का कलर बदल जाएगा। अगर स्पीड लिमिट फीचर आपके क्षेत्र में उपलब्ध है तो ऐप में मिल रहा Speedometer फास्ट ड्राइविंग पर आपको वॉर्निंग दे देगा। Speed Limit Warning फीचर का यूज करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करें।

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Google Maps ओपन करें।

अब स्क्रीन पर राइड साइड में सबसे ऊपर आ रहे गूगल अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर दें।

Setting ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं और Navigation Setting के ऑप्शन पर क्लिक करें।

फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं। यहां आपको Driving Options टैब मिलेगा।

इसके अंदर Speedometer का ऑप्शन होगा। इसे इनेबल करने के लिए उसके सामने दिए गए टॉगल पर क्लिक कर दें।

अगर आप बाद में इसे डिसेबल करना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए स्टेप्स फॉलो करके टॉगल ऑफर कर दें। बता दें कि हाल में Google Maps ने Bengaluru में Street View को शुरू कर दिया है। जल्द ही दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदाबाद और अमृतसर में भी यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।