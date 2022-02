पबजी, फ्री फायर की टक्कर वाले देसी गेम Indus का गेम-प्ले हुआ रिवील

SuperGaming ने हाल ही में Made in India बैटल रॉयल गेम की घोषणा की है। Indus के नाम से आने वाले इस गेम का एक नया टीजर जारी हुआ है, जिसमें गेम की स्टोरी, गेम-प्ले और कैरेक्टर के बारे में जानकारी रिवील हुई है। देसी गेम होने की वजह से इस बैटल रॉयल गेम की कहानी भी भारतीय बैकग्राउंड, कल्चर पर आधारित होगी। हालांकि, गेम अभी डेवलपमेंट फेज में है, जिसे PC, कंसोल और मोबाइल तीनों ही प्लेटफॉर्म पर इस साल लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Garena Free Fire में आज से शुरू हुआ नया इवेंट, मिल रहा Gloo Wall और Motor Bike स्किन पाने का मौका

Indus गेम की डेवलपमेंट टीम का दावा है कि इस बैटल रॉयल गेम में जबरदस्त गन-प्ले और गेम-प्ले मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आजकल आने वाले मॉडर्न बैटल रॉयल गेम्स और शूटिंग गेम में देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि गेम बनाने वाली कंपनी SuperGaming ने Silly Royale और Mask Gun जैसे मल्टीप्लेयर गेम पहले से ही लॉन्च किए हैं।

The #IndusGame key art had a progression of its own.

Here's #IndusBTS of how a black and red marker on a white board evolves into key visual. 🔥

Check the thread for the art behind the art 🖌️🎨 (1/6) pic.twitter.com/yprPcDDBqj

— Indus Game (@IndusGame) January 31, 2022