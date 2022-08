डेवलपर SuperGaming ने अपने आने वाले बैटल रोयाल मोबाइल गेम Indus का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस मेड-इन-इंडिया शूटर टाइटल को भारत के 75वें स्वतंत्रा दिवस के मौके पर जारी किया गया। इस ट्रेलर के अंत में गेम डेवलपर बताता है कि Indus – Battle Royale के प्री-रजिस्ट्रेशन इसी साल शुरू होंगे। Also Read - मेड इन इंडिया बैटल रोयाल गेम Indus का नया टीजर जारी, मिलेगा यह दमदार वेपन

ट्रेलर में हमें Indus का गेम-प्ले काफी हद तक Apex Legends Mobile और COD Mobile की तरह ही लगा। यहां भी प्लेयर्स हवा से उतरकर बैटल फील्ड पर उतरते हैं और फिर आपस में भिड़ंत करते हैं। मगर यहां पर हमें कुछ एलीमेंट काफी अलग लगे। इनकी बात हम आगे करेंगे। गेम डेवलपर Indus को एक Indo-Futuristic Battle Royale की तरह डेस्क्राइब करता है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Indus – Battle Royale का ट्रेलर हमें गेम-प्ले की झलक देता है। कैरेक्टर मॉडल और आर्मर काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन इनमें आप भारतीय कल्चर की झलक साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर एनिमी का खात्मा होने पर न लाल खून बहता है और न ही तुलसी के पत्ते झड़ते हैं। गोली लगने पर कैरेक्टर मॉडल टूटकर बिखर जाता है।

यह गेम शायद प्लेयर्स को TPP और FPP दोनों ही मोड में गेम खेलने का ऑप्शन देगा। गेम ट्रेलर में दिखाया गया एरिया काफी वाइब्रेंट और हरा-भरा है, लेकिन यहां पर मौजूद बिल्डिंग फ्यूचरिस्टिक लगती है। बिल्डिंग में भी इंडियन कल्चर के एलीमेंट मौजूद हैं। आप इस ट्रेलर को ऊपर देख सकते हैं।

We weren’t kidding when we said we’d put I̶n̶d̶u̶s̶ India on the global gaming map. Here’s the first trailer for Indus on New York’s Times Square. #IndusGame #GameDev #MadeInIndia #IndependenceDay pic.twitter.com/lDj9BraDfp

— Indus Game (@IndusGame) August 15, 2022