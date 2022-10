Injustice 2 Mobile में आया एंटी-हीरो Black Adam, Dwayne Johnson के किरदार पर है आधारित

Black Adam मूवी 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। मगर DC यूनिवर्से का यह एंटी-हीरो कैरेक्टर बड़े पर्दे पर एंट्री लेने से पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। Injustice 2 Mobile ने अनाउंस किया है गेम के नए अपडेट में Black Adam को जोड़ा जाएगा, जिसे आप एक प्लेयेबल कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। Ruler of Kahndaq को गेम में लेजेंडरी कॉम्बैटेंट की तरह जोड़ा जाएगा। गेम में Black Adam का कैरेक्टर Dwayne Johnson के मूवी अवतार से प्रेरित होगा। यह गेम के नए 5.5 अपडेट के साथ जोड़ा जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Best Fighting Games for Android: Shadow Fight 3 से Injustice 2 तक, ये हैं सबसे बढ़िया एंड्रॉइड फाइटिंग गेम्स

Injustice 2 Mobile: Black Adam

Injustice 2 Mobile एक फाइटिंग गेम है, जिसमें DC यूनिवर्स की अलग-अलग टाइमलाइन में मौजूद हीरो और विलेन मौजूद हैं। अब इस गेम के 5.5 अपडेट में Ruler of Kahndaq: Black Adam कैरेक्टर जोड़ा जाएगा। गेम के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने इस कैरेक्टर का टीजर शेयर किया है। इस टीजर के अंत में Hawkman (Golden Eagle) भी नजर आ रहा है। इस ट्वीट को आप नीचे देख सकते हैं।

Power is born from rage. #BlackAdam from DC’s upcoming film is headed towards #INJ2mobile! pic.twitter.com/Z4PTmliPfC — Injustice 2 Mobile (@Injustice2Go) October 10, 2022

टीजर में नजर आ रहा है कि Injustice 2 Mobile का Black Adam इसी महीने रिलीज होने वाली DC मूवी के कैरेक्टर पर आधारित है। इसे Dwayne Johnson प्ले कर रहा है। @Injustice2Go ने एक अन्य ट्वीट में यह कन्फर्म भी किया है कि गेम का यह कैरेक्टर Dwayne Johnson के किरदार पर बेस्ड है।

The time of heroes is over! Experience #INJ2mobile as Legendary Black Adam based off of DC’s upcoming #BlackAdam movie. Learn more about the latest update here: https://t.co/1v5Bo5sByF pic.twitter.com/b8QFtrtY5l — Injustice 2 Mobile (@Injustice2Go) October 12, 2022

इस कैरेक्टर के पास एक तीन पैसिव स्किल, तीन स्पेशल स्किल हैं और एक सुपरमूव – SHAZAM है। इसके बारे में गेम ने एक ट्वीट के जरिए भी जानकारी दी है, जिसे आप नीचे देख सकते हैं।

The hierarchy of the Injustice Universe is about to change! pic.twitter.com/kQmGz4173J — Injustice 2 Mobile (@Injustice2Go) October 11, 2022

गेम के 5.5 अपडेट में नया Solo Raid Event, नए Kahndaq Artifacts और नई League Difficulties भी जोड़ी जाएंगी।