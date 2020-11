JioGames Clash Royale Tournament कल से होगा शुरू, जीत सकते हैं 2.5 लाख रुपये तक का इनाम

JioGames Clash Royale Tournament: JioGames ने क्लैश रॉयल टूर्नामेंट की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट को Supercell की साझेदारी में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट सभी के लिए फ्री-टू-प्ले मल्टीप्लेयर स्ट्रेटेजी गेम के लिए आयोजित की गई है। प्लेयर्स Supercell के गेम्स, जैसे कि Clash of Clans को खेल सकते हैं। इस टूर्नामेंट के विजेता को “इंडिया का गेमिंग चैम्पियन” कहा जाएगा। प्रतियोगिता के विजेता को कैश प्राइज दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टिशिपेंट्स को विकली गिवअवेज भी दिए जाएंगे। Also Read - IND vs AUS 1st ODI Live Streaming today Full Fledge details : कहां, कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच

कैसे लें प्रतियोगिता में भाग?

ये टूर्नामेंट 28 नवंबर, 2020 से शुरू होकर 25 दिसंबर, 2020 तक चलेगा। इसमें पार्टिशिपेंट्स को अपने स्टैक को 1-versus-1 गेम्स जीतकर बढ़ाना होगा। जिसके बाद पार्टिशिपेंट फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्लेयर्स को JioGames पर जाकर रजिस्टर्ड कराना होगा। वेबसाइट पर प्री-रजिस्टर करने के बाद प्रतियोगी इस गेमिंग टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं।

प्राइज मनी और प्रतियोगिता के नियम

टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रतियोगी 2.5 लाख रुपये तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं। इसके अलावा उन्हें वीकली गिव अवेज भी दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए प्लेयर्स को चार स्टेज से गुजरना होगा। पहला स्टेज 28 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक खेला जाएगा। पहला स्टेज एक क्वालिफायर स्टेज होगा, जिसमें जीते हुए प्रतियोगियों को अगले स्टेज में जाने का मौका मिलेगा।

दूसरा स्टेज 21 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा जो कि पहला क्वालिफायर राउंड होगा। इसके बाद तीसरा स्टेज 23 दिसंबर से शुरू होगा जो कि दूसरा क्वालिफायर राउंट होगा। इन दोनों राउंड्स के विजेता चौथे और आखिरा स्टेज पर पहुंचेंगे। आखिरा पड़ाव 25 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा जो कि टूर्नामेंट का फिनाले होगा। इस ट्रूनामेंट के सेमी फाइनल्स और फाइनल को पर स्ट्रीम किया जाएगा।

इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन 19 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। के अलावा अन्य कंपनियों के टेलिकॉम यूजर्स भी इसमें भाग ले सकते हैं। यानि की इसमें भाग लेने के लिए कोई लिमिट सेट नहीं की गई है।