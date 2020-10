JioMart Gameathon फ्री फायर ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है Reliance Jio, ऐसे करें अप्लाई

Gameathon एक नया गेमिंग टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। (रिलायंस) ने मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए JioMart Gameathon ई-स्पोर्ट इवेंट का आयोजन किया है। यह इस सीरीज में पहला फ्री फायर टूर्नामेंट है। कंपनी इसकी मार्केटिंग JioGames प्लेटफॉर्म के तहत कर रही है। आपको बता दें कि JioGames की घोषणा कंपनी ने set-top box के साथ की थी। इन सब को रिलायंस जियो की 42वीं एनुअल जनरल मीटिंग में पिछले साल पेश किया गया था। यह एप अभी भी बीटा वर्जन में उपलब्ध है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर इसे अभी तक 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड मिल चुके हैं। Also Read - Reliance Jio ने इंडियन यूजर्स की सिक्योरिटी, प्राइवेसी के लिए लॉन्च किया मेड इंन इंडिया JioPages वेब ब्राउजर

JioMart Gameathon How to watch live Streaming

JioMart Gameathon यह फ्री फायर टूर्नामेंट 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच आयोजित होगा। इस टूर्मामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब, पर होगी। इस टूर्नामेंट के लिए जो सपोर्ट पेज तैयार किया गया है, उससे इस बात की जानकारी मिलती है। Also Read - Jio ने की भारत में 5G रोल आउट करने की तैयारी, Qualcomm के साथ मिलाया हाथ

JioMart Gameathon prize pool india

JioMart Gameathon कॉम्पटीशन में विनिंग टीम को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर 16 हजार रुपये और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम को 12 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स को 1 हजार रुपये का अमाउंट दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये इनाम प्लेयर्स के JioMart वॉलेट के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि ये सिर्फ एक मोबाइल ओनली टूर्नामेंट है। टैबलेट्स, ट्रिगर्स और एमुलेटर्स के जरिए इसमें हिस्सा नहीं लिया जा सकता है। Also Read - Reliance Jio के धमाकेदार प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 3GB डाटा

JioMart Gameathon How to partcipate game

JioMart Gameathon में रजिस्ट्रेशन 26 अक्टूबर से ओपन हो गया है। यह रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर तक चलेगा। जो लोग इस गेम में हिस्सा लेना चाहते हैं वह JioGames portal के जरिए इसमें हिस्सा ले सकते हैं। यह एक चार स्टेज टूर्नामेंट है जिसकी क्वॉलीफाइंग स्टेज 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 11am से शुरू हो जाएगा। इसके बाद क्वॉर्टर फाइनल की टाइमिंग 11 am to 3 pm और सेमी फाइनल 1 pm to 4 pm के बीच आयोजित होगा। इसका ग्रांड फिनाले 31 अक्टूबर को होगा। इसकी टाइमिंग 5 pm to 8 pm के बीच होगी।