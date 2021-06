Garena Free Fire में Gun Skins एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल में केवल सौंदर्य उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली अन्य कॉस्मेटिक वस्तुओं से अलग ये Skins वास्तव में हथियार के आंकड़ों को बढ़ाकर गेम प्ले को प्रभावित करती हैं। Also Read - Free Fire Redeem Codes: कैसे इस्तेमाल करने हैं फ्री फायर में कैरेक्टर और गन स्किन दिलाने वाले कोड

Hand of Hope Gun Series ने फ्री फायर में अपनी जगह बना ली है। प्लेयर्स Hope Ascension इवेंट के माध्यम से Skins प्राप्त कर सकते हैं। इस इवेंट में प्लेयर्स को ‘M1887- Hand of Hope’ और ‘Plasma- Hand of Hope’ दोनों पर अपना हाथ पाने के लिए एक स्पेसिफिक नंबर के लीजेंड टोकन प्राप्त करने होंगे। यहां से New Hand of Hope Gun Series के बारे में सब कुछ बताया गया है। Also Read - Free Fire Assault Rifles: फ्री फायर की टॉप 5 AR guns, जिससे गेम जीतना होगा आसान

New Hand of Hope Gun Series Details

यहां से जानें कितने लीजेंड्स टोकन प्येलयर्स को रिवॉर्ड्स प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। Also Read - Free Fire Redeem Code 7 June: भारतीय प्लेयर्स को फ्री मिलेंगे ये खास रिवॉर्ड्स, जानिए क्या है नया रिडीम कोड

5 Legends Tokens- M1887- Hand of Hope

4 Legends Tokens- Blueprint: Safari Riot

3 Legends Tokens- Plasma – Hand of Hope

2 Legends Tokens- Heart of the Dead (Surfboard)

1 Legends Token – The Death Skill (Parachute)

इन टोकन को प्राप्त करने के लिए प्लेयर्स को हीरों (Diamonds) का उपयोग करके इवेंट में स्पिन करना होगा। प्रत्येक स्पिन की कीमत 20 हीरे है, जबकि 5 स्पिन के एक सेट की कीमत 90 हीरे हैं। टोकन के जरिये प्लेयर्स को मिलने वाले प्राइज बैकपैक में उपलब्ध होंगे। प्लेयर या तो उन्हें Vault में ले जाकर उन पर क्लेंम कर सकते हैं या फिर उन तीन वस्तुओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं, जो एक और स्पिन के लिए नहीं चाहते हैं।

Event Complete Prize Pool

Legends Token

Cube Fragment

Dragon Fang

Bounty Token

Resupply Map

Weapon Royale Voucher

Diamond Royale Voucher

Memory Fragment (Xayne)

Memory Fragment (Maro)

Memory Fragment (Shirou)

Memory Fragment (Skyler)

Memory Fragment (Chrono)

Memory Fragment (Dasha)

Memory Fragment (K)

Winterlands AK Weapon Loot Crate

FAMAS-Moonwalk Loot Crate

Double EXP Card (24h)

Double Gold Card (24h)

Scan

Pet Food

Universal Fragment

Gold Royale Voucher

Master of Minds Weapon Loot Crate

Rebel Academy Weapon Loot Crate

Imp-Heads Weapon Loot Crate

Loose Cannon Weapon Loot Crate

Artificial Intelligence Weapon Loot Crate

Water Elemental Weapon Loot Crate

M4A1 – Cataclysm Weapon Loot Crate

Ice Blue Weapon Loot Crate

Shark Attack Weapon Loot Crate

Imperial Rome Weapon Loot Crate

Pharaoh Weapon Loot Crate

Titanium Weapon Loot Crate

Bumblebee Loot Crate

Free Fire में Hope Ascension इवेंट का एक्सेस प्राप्त करने का तरीका

Free Fire में Hope Ascension इवेंट का एक्सेस प्राप्त करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके लिए प्लेयर्स को नीचे बाते गए कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

इसके लिए सबसे पहले प्लेयर को Free Fire ओपन करना होगा और Luck Royale आयकन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद Hope Ascension सेक्शन में जाकर Respective Spin ऑप्शन पर क्लिक करें।

ऐसा करते ही Prize Pool से रैंडम रिवॉर्ड निकल जाएगा।