PUBG New State में आई दिक्कत, तो यूजर्स को फ्री रिवॉर्ड दे रहा Krafton

PUBG New State में एक बग को फिक्स करने के लिए गुरुवार को इमरजेंसी मेंटेनेंस जारी किया गया। दरअसल, इस बग के कारण कुछ यूजर्स गेम में ब्लॉक हो गए। इमरजेंसी मेंटेनेंस के बाद इन प्लेयर्स के अकाउंट रिस्टोर हो गए और इशू को फिक्स कर दिया गया है। इस तरह की दिक्कत मल्टीप्लेयर्स गेम्स में कई बार देखने को मिलती हैं, लेकिन इससे प्लेयर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। यूजर्स को आई इस दिक्कत के लिए Krafton ने माफी मांगी है और PUBG New State को बेहतर करने का वादा किया है। Also Read - PUBG खेलने के चक्कर में गंवाई जान, ट्रेन की चपेट में आने से 10वीं के 2 स्टूडेंट्स की मौत

Krafton ने यूजर्स को हुई इस समस्या के लिए हरजाना भी भरा है। प्लेयर्स को इन-गेम आइटम चिकन मेडल हरजाने के रूप में क्राफ्टन ने दिया है। ब्लॉक हुए प्लेयर्स इन आइटम्स को इन-गेम मेल सेक्शन में जाकर क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, क्राफ्टन के नए गेम PUBG New State में सिर्फ यही एक समस्या नहीं है। अब तक गेम में कई दिक्कतें आ चुकी हैं। Also Read - PUBG: New State - चीटर्स पर लगाम कसने आया गेम का नया अपडेट, डाउनलोड करना है जरूरी

PUBG New State में आई कई दिक्कतें

सर्वर और परफॉर्मेंस इशू के कारण PUBG New State का लॉन्चिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा था। उस वक्त क्राफ्टन ने दावा किया था कि गेम को भविष्य में अपडेट के जरिए फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद से अब तक कई सारे अपडेट आ चुके हैं, लेकिन प्लेयर्स लगातार गेम क्रैश, बग्स, परफॉर्मेंस इशू और ग्लिच की शिकायत करते रहते हैं। इस तरह के दिकक्तों का ज्यादा प्रभाव लो-एंड फोन्स पर पड़ रहा है। Also Read - PUBG New State: कंपनी ने एंड्रॉइड डिवाइस के लिए उतारा अपडेट, ठीक हो जाएंगे बग्स

कुछ यूजर्स ने शिकायत की थी कि उनके अकाउंट लगातार बिना किसी कारण के बैन हो रहे हैं। इन सभी दिक्कतों को देखर ऐसा लगता है कि क्राफ्टन ने इस गेम को वक्त से पहले रिलीज कर दिया है। उम्मीद है कि क्राफ्टन जल्द ही गेम में मौजूद सभी दिक्कतों को दूर कर लेगी और यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। हाल में ही डेवलपर्स टीम ने कहा था कि गेम को ऑप्टमाइज करना उनकी प्राथमिकता है और बग्स को धीरे-धीरे अपडेट्स से दूर किया जाएगा।