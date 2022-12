Krafton ने Happy NEW STATE Holidays Event के विनर्स की लिस्ट जारी कर दी है। क्राफ्टन ने कुछ समय पहले न्यू स्टेट मोबाइल के प्लेयर्स के लिए यह इवेंट पेश किया था। प्लेयर्स को इस इवेंट में फ्री में 50 चिकन मेडल जीतने का मौका मिला था। New State Mobile ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर विनर लिस्ट जारी की है। प्लेयर्स को उनके रिवॉर्ड के लिए क्लैम करने के लिए भी कहा है। साथ ही रिवॉर्ड क्लैम करने की आखिरी तारीख भी बताई है। आइये विनर के बारे में जानते हैं। Also Read - PUBG और BGMI वाली कंपनी Krafton ने भारत में लॉन्च किया नया सर्वाइवल गेम

Happy NEW STATE Holidays Event Winner

New State Mobile ने अपने ट्वीट में Happy NEW STATE Holidays Event के विनर को बधाई दी है। साथ ही विजेताओं की लिस्ट भी ट्वीट में दी गई है। साथ ही ट्वीट में यह भी बताया गया है कि विजेताओं के इन-गेम मेल पर रिवॉर्ड भेज दिए गए हैं। प्लेयर्स 27 जनवरी, 23:59 UTC तक अपने-अपने रिवॉर्ड के लिए क्लैम कर लें।

विनर की लिस्ट

विनर की लिस्ट में पहले नंबर पर kh**1d3 निक नेम वाला प्लेयर है। वहीं, दूसरे स्थान पर Ni**aGaming, तीसरे स्थान पर SV**Topson और चौथे स्थान पर An**uJatav है। पूरी लिस्ट नीचे से देखें।

Congratulations to our worthy winners of the #HappyNEWSTATEHolidays Event! ❄️🎉 🎁 Winners List⁣: https://t.co/JgTmRcopMh *Rewards have been sent to the winners’ in-game mail! Please claim your reward by JAN 27, 23:59 UTC.​#NEWSTATEMOBILE #NEWSTATEEVENT pic.twitter.com/M4rkO3g8WA — NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) December 29, 2022

इतने दिन चला इवेंट

Krafton ने 16 दिसंबर को इस इवेंट की घोषणा की थी। यह 25 दिसंबर, 2022 तक चला था और आज यानी 29 दिसंबर को कंपनी ने विनर की घोषणा कर दी है।

विनर को मिलेगा यह रिवॉर्ड

बता दें कि इस इवेंट में रिवॉर्ड के तौर पर 100 सर्वाइवर को 50 चिकन मेडल मिलेंगे।

Happy NEW STATE Holidays, Survivors 🎄

Wear your most festive outfit and share the screenshot with us for your chance to win 50 Chicken Medals! 🎁 Participate now 🎁https://t.co/2xWHrljlcp#NEWSTATEMOBILE #HappyNEWSTATEHolidays pic.twitter.com/IqShhuha81 — NEW STATE MOBILE (@NEWSTATEMOBILE) December 16, 2022

इवेंट में करना था यह काम

इसमें भाग लेने के लिए प्लेयर को सीजनेबल कॉस्ट्यूम पहनकर कोई भी हॉलीडे कंटेंट का मजा उठाना था। उन्हें हॉलिडे थीम वाले कार पैकेज या गिफ्ट बॉक्स खोजने थे। हॉलीडे थीम लॉबी आदि में इमोट का यूज करना था।

हॉलीडे कंटेंट का मजा उठाते हुए अपना स्क्रीनशॉट या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook, Instagram, Twitter और YouTube पर अपलोड करना था। साथ ही #HappyNEWSTATEHolidays and #NEWSTATEMOBILE हैशटैग ऐड करना था। प्लेयर्स को Google Forms के जरिए इवेंट एंट्री सबमिट करनी थी।