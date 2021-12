Free Fire Max गेम 28 सितंबर, 2021 को लॉन्च हुआ था और महज 3 महीनों में यह लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम की लिस्ट में शामिल हो गया है। इसे Google Play Store पर 4.3 रेटिंग और App Store पर 4.1 रेटिंग मिली है। बेहतर ग्राफिक्स और नए फीचर्स के कारण इसे इतना पसंद किया जा रहा है। Also Read - PUBG Mobile की तरह BGMI में भी मिल रहा नया कैरेक्टर, इस तरह पा सकते हैं आप

गेम की खास बात है कि इसे खेलने के लिए प्रीमियम स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होती है। Free Fire Max को 4GB RAM वाले डिवाइस पर भी अच्छे से खेल सकते हैं। हालांकि, ऐसा नहीं है कि यही एक ऐसा बैटल रॉयल गेम हो, जो 4GB RAM वाले स्मार्टफोन पर खेला जा सकता है। इसके अलावा भी कई जबरदस्त बैटल रॉयल गेम हैं, जो इस तरह के डिवाइस पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप Free Fire Max के अलावा कोई और गेम अपने 4GB RAM वाले डिवाइस पर खेलना चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां पर ऐसे टॉप 5 गेम बताए गए हैं।

Free Fire Max के अलावा ये ऑप्शन हैं बेस्ट

PUBG New State

आकर्षक गेमप्ले और बेहतर ग्राफिक्स के कारण PUBG Mobile/BGMI भी एक बेहतर ऑप्शन है। यह बैटल रॉयल गेम 4GB RAM वाले डिवाइस पर अच्छी तरह से खेला जा सकता है। हालांकि, कई प्लेयर्स ने लैगिंग और कई इन-गेम समस्याओं के लिए रिपोर्ट की है। इसके लिए डेवलपर कई सारे अपडेट रोल आउट कर रहा है। ये दिक्कतें 9 दिसंबर को आने वाले Patch में खत्म हो सकती है।

PUBG Mobile/BGMI

PUBG Mobile एक और अच्छा ऑप्शन है। यह प्लेयर्स को बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। साथ ही इसे 4GB RAM डिवाइसेस के लिए बेस्ट बैटल रॉयल शूटर माना जाता है। BGMI भारतीय यूजर्स के लिए PUBG Mobile का वेरिएंट है। इसे उसी की तरह डाउनलोड करके खेला जा सकता है। सभी BR मोड 25-30 मिनट लंबे होते हैं। Free Fire Max की अपेक्षा यह HUD और ग्राफिक्स के मामले में बेहतर है।

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile इन-गेम ऑप्टिमाइजेशन और अन्य कस्टमाइजेशन के मामले में इस लिस्ट में शामिल सभी गेम में बेस्ट है। स्मूथ गेमप्ले के लिए प्लेयर अपनी ग्राफिक क्वालिटी को कम कर सकते हैं। इसके मल्टीप्लेयर मैप्स और MP मोड्स आदि बैटल रॉयल वेरिएंट गेम को 4GB RAM वाले डिवाइस के लिए बेहतर बनाता है।

ScarFall – The Royale Combat

जो प्लेयर अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर हाई-एंड गेम नहीं खेलना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है। इस गेम में अच्छे ग्राफिक्स हैं और फ्री फायर मैक्स की तुलना में 4GB RAM वाले डिवाइस पर अच्छे से चलता है।

FFVII The First Soldier

Final Fantasy Franchise FFVII The First Soldier को 17 नवंबर को लॉन्च किया गया था। इस बैटल रॉयल शूटर में प्लेयर्स को कई गन फाइट मिलती हैं। अन्य RPG एलीमेंट और इसकी सेटिंग गेम को फ्री फायर मैक्स से बेहतर ऑप्शन बनाती है। हालांकि, खेल अभी भी नया है और इसमें कई बग जैसी समस्याएं हैं।