मेड-इन-इंडिया गेम FAU-G हिंदी और तमिल भाषा में लॉन्च, जल्द मिलेगा दूसरी भारतीय भाषाओं का सपोर्ट

मेड इन इंडिया एक्शन मोबाइल गेम (fearless and united guards) गेम भारत में लॉन्च हो गया था। इस गेम का इंडियन गेमर्स काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। भारत में के बैन के बाद गेमिंग फैन्स के बीच FAU-G गेम का इंतजार था। इस गेम के डेवलपर्स nCORE गेम्स ने इसे लॉन्च करने का ऐलान सिंतबर महीने में किया था। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने खुद इस गेम के लॉन्चिंग का ऐलान किया था जिसके चलते गेमर्स के बीच इस गेम को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साह है।

तीन भाषाओं में लॉन्च किया गया है FAU-G

FAU-G को भारत में तीन भाषाओं में लॉन्च किया गया है। यह गेम फिलहाल अंग्रेजी के साथ हिंदी और तमिल भाषा में आया है। गेम डेवलपर्स का कहना है कि FAU-G गेम को जल्द ही दूसरी भाषाओं में भी पेश किया जाएगा। गेम डेवलपर्स ने को दी जानकारी के मुताबिक कंपनी फिलहाल इसके तेलुगू, मलयालम, भोजपुरी, पंजाबी और बंगाली वर्जन में काम कर रही है।

क्या PUBG को देगा टक्कर?

FAU-G के ऐलान के साथ यह माना जा रहा था कि यह गेम भारत में PUBG को टक्कर दे सकता है।लेकिन फिलहाल गेम डेवलपर्स ने इसमें बैटल रॉयल मोड नहीं दिया है। यह एक एक्शन गेम है, जो जून 2020 में लदाख की गालवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है।

कैसे डाउनलोड करें FAU-G गेम

FAU-G को फिलहाल डिवाइसेस के लिए लॉन्च किया गया है। गेम को store से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां हम आपको स्टेप-बाई-स्टेप बताएंगे कि FAU-G गेम को स्मार्टफोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।

STEP 1: सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में store ऐप ओपन करें।

STEP 2: यहां आप सर्च बार में FAU-G या nCore या FAUG सर्च करें।

STEP 3: यहां आपको FAU-G गेम के कई फेक वर्जन देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको Studio nCore Pvt. Ltd. का गेम पर क्लिक करना है। गेम का ऑफिशियल नाम FAU-G: Fearless and United Guards है आपको इसी गेम को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना है।

nCore Games ने फिलहाल इस गेम को अभी सिर्फ एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए ही लॉन्च किया है। गेम डेवलपर्स का कहना है कि यह गेम जल्द डिवाइस के लिए लॉन्च किया जाएगा।

FAU-G गेम में मिलेंगे तीन मोड

FAU-G गेम में फिलहाल तीन मोड : Campaign, Team Deathmatch और Free for all मिलेंगे। हालांकि, अभी nCore Games गेमर्स को सिर्फ कैंपेन मोड ऑफर कर रहा है। दोनों Team Deathmatch 5v5 mode और Free for all बैटल रॉयल मोड है, जो आने वाले दिनों में गेम में मिलेंगे।