MeitY (मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) के लिए पॉलिसी ला सकती है। पिछले महीने मंत्रालय ने इसके लिए टास्क फोर्स गठित किया था। कल यानी 7 जून को MoS राजीव चंद्रशेखर ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ मीटिंग की। Also Read - पिछले साल लागू हुए IT Rules 2021 में होने वाले हैं अहम बदलाव, सरकार ने लोगों से मांगी राय

दो घंटे चली इस मीटिंग में मंत्रालय की टीम और इंडस्ट्री लीडर्स ने देश में इंटरनेट पर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेमिंग (जिनमें गेम्ब्लिंग और बेटिंग शामिल नहीं है) को रेगुलेट करने पर चर्चा की। Also Read - MeitY ने IT Rules 2021 के अमेंडमेंट्स को अपलोड करने के बाद हटाया, जानें क्या थे नए बदलाव

राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने ट्विटर हैंडल से इस मीटिंग की तस्वीरें शेयर की है और बताया कि MeitY और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लीडर्स के बीच 2 घंटे की मीटिंग चली, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग की ग्रोथ, एक्सपेंशन और इनोवेशन को लेकर चर्चा की गई। देश की नरेन्द्र मोदी सरकार इन स्टार्ट-अप कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, इनोवेटर्स और वर्ल्ड लीडर्स के लिए जरूरी पॉलिसी बनाने पर भी चर्चा की गई।

एक और ट्वीट में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि देश में 80 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट और 60 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जो भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में कदम रखने वाले स्टार्ट-अप्स और एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ी ऑपर्च्युनिटी है। आज मंत्रालय और इंडस्ट्री की टीम ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए बनाए जाने वाली पॉलिसी के लिए चुनौतियों, ग्रोथ और इनोवेशन के लिए मैराथन चर्चा की है।

With over 80 Cr Internet & 60 Cr Smartphone users, India’s #onlinegaming sector offrs huge opportunities fr #Startups & Entrepreneurship.

Tdy @GoI_MeitY will brainstorm wth startups to understand their policy challenges to furthr catalyse growth n Innovation in India’s #Techade

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) June 7, 2022