Microsoft ने अनाउन्स किया है कि इनका Xbox Cloud Gaming सिस्टम अब सभी Xbox Game Pass Ultimate मेम्बर्स के लिए मौजूद है। यूजर्स वेब ब्राउजर के जरिए Windows 10 PC, Apple iPhones और tablets पर कम्पनी के क्लाउड गेमिंग प्लैट्फॉर्म को ऐक्सेस कर सकते हैं। Xbox Game Pass ट्विटर अकाउंट ने एक ट्वीट कर के इसकी जानकारी दी। Also Read - Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर और लैपटॉप को सपोर्ट करेगा या नहीं, इस टूल से लगाएं पता

The Xbox Cloud Gaming update for PC and Apple devices is here! for all the details, you can: Also Read - Windows 11 में मिलेंगे ये 11 नए फीचर्स, जानें क्या है खास?

listen to this remix of our hit single “so many games” Also Read - Microsoft Windows 11 हुआ पेश, पूरी तरह बदल जाएगा आपका PC और लैपटॉप

Or

click here: https://t.co/tNTWpTmuXC pic.twitter.com/UfSTlAkjky

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 28, 2021