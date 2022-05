Microsoft अगले 12 महीनों में एक नया स्ट्रीमिंग डिवाइस और एक ऐप पेश कर सकता है, जिसकी मदद से प्लेयर्स Xbox Pass टाइटल्स को अपने स्मार्ट टीवी पर खेल पाएंगे। Also Read - Apple, Google, Microsoft का बड़ा ऐलान, जल्द बिना पासवर्ड का होगा लॉग-इन

वेंचर बीट की रिपोर्ट के अनुसार, इस स्ट्रीमिंग डिवाइस और ऐप का इस्तेमाल Xbox की क्लाउड गेमिंग सर्विस को ऐक्सेस करने के लिए होगा। इसकी मदद से प्लेयर्स, इंटरनेट से जुड़े अपने टीवी पर Xbox गेम खेल पाएंगे।

Microsoft इससे पहले इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में हिंट दे चुका है। 2020 में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग सीईओ फिल स्पेंसर ने कहा था कि "अगले 12 महीनों में" प्लेयर्स टीवी पर Xbox गेम स्ट्रीम करने में सक्षम होंगे। इसके बाद से गेमर्स Xbox क्लाउड गेमिंग स्ट्रीमिंग डिवाइस का इंतजार कर रहे हैं।

इसके बाद 2021 में, माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि यह जल्द ही एक टीवी स्ट्रीमिंग स्टिक और एक स्मार्ट टीवी ऐप लॉन्च करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इन प्रोडक्ट के लॉन्च में देरी की वजह सप्लाई चेन में दिक़्क़तें हैं, जो यूक्रेन-रूस युद्ध और चीन में कोविड-19 प्रेरित लॉकडाउन की वजह से आई हैं।

खबर के मुताबिक, Xbox स्ट्रीमिंग डिवाइस की डिजाइन Amazon Fire TV स्टिक जैसी हो सकती है। फिल्मों और टीवी ऐप्स को स्ट्रीम करने के अलावा, यह डिवाइस Xbox Game Pass Ultimate का ऐक्सेस भी देगा।

