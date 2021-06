Multiplayer games: 5 टॉप के मल्टी-प्लेयर गेम्स जो PUBG Mobile भुला देंगे

PUBG Mobile के आने से इंडिया में बैटल रोयाल गेम्स की तरफ लोगों का इंट्रेस्ट जागा है। इनकी मदद से आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर गेम का मजा ले पाते हैं मगर बैटल रोयाल गेम्स के अलावा भी ऐसे multiplayer games मौजूद हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेल सकते हैं। Also Read - Free Fire बना सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला पांचवा गेम, PUBG Mobile हुआ टॉप-10 से बाहर

ऐसे multi-player games तब से मौजूद हैं जब इंडिया में 4G भी नहीं था और 10-10 दोस्त एक पास बैठकर एक ही Hotspot पर जुड़कर गेम को खेला करते थे। इनमें से कई गेम अपडेट होकर काफी बदल गए हैं मगर इनका फील अभी भी वही है। हम यहां पर ऐसे ही 5 multiplayer games के बारे में बात करने वाले हैं जो बैटल रोयाल की कैटेगरी में नहीं आते मगर इंटरनेट की मदद से आप और आपके दोस्त इन्हें एक साथ खेल सकते हैं।

Top 5 multiplayer games

Among Us

पिछले साल कोविड लॉकडाउन में Among Us की पॉप्युलैरिटी आसमान पर पहुंच गई। इस गेम में आप अपने साथियों के साथ एक स्पेस मिशन पर निकलते हैं मगर आपके बीच एक बहरूपिया है जो क्रू को एक-एक कर के मार रहा है। आपको इसे पकड़ना होता है। पॉलिटिक्स, झूट, धोखा और बहुत सारा मजा— यही थीम है इस गेम की।

Doodle Army 2: Mini Militia

Mini Militia एक बेहतरीन गेम है। सस्ते से सस्ता स्मार्टफोन भी इसके 2D स्टाइल वाले लो-ग्राफिक्स को हैंडल कर सकता है। यह एक Team Deathmach गेम है जिसमें आप और आपके दोस्त एक दूसरे से लड़ते हैं। यह ऑनलाइन और ऑफ्लाइन दोनों ही मोड पर साथ में खेला जा सकता है।

8 Ball Pool

MiniClip का बनाया हुआ 8 Ball Pool Android यूजर्स के बीच बहुत पॉप्युलर हुआ था। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस गेम में आपको पूल खेलना होता है। आपके सामने अपोनेंट इंटरनेट पर मौजूद कोई भी बंदा या बंदी हो सकती है या फिर आप अपने दोस्तों को चैलेंज कर सकते हैं।

Clash of Clans

Clash of Clans एक स्ट्रैटेजी गेम है। इसमें आप अपना गांव बसाते हैं, डिफेंस के लिए दीवार और आर्टिलेरी तैयार करते हैं, दूसरे गांव पर हमले के लिए मिलिटरी तैयार करते हैं और दोस्तों के साथ क्लैन बनाकर दूसरी कलैंस के साथ युद्ध भी छेड़ते हैं।

Asphalt 9: Legends

इस लिस्ट में यही एक ऐसा गेम है जो हाई-ग्राफिक्स वाला है और जिसे चलाने के लिए हाई-एंड स्मार्टफोन की जरुरत है। कार रेसिंग गेम्स में Asphalt का अच्छा खासा नाम है। इस सीरीज में Asphalt 9: Legends लेटेस्ट एंट्री है। इस रेसिंग गेम के ग्राफिक्स, कंट्रोल, रेसिंग ट्रैक्क और म्यूजिक इसे बेहतरीन बनाते हैं। आप करियर मोड में अकेले खेल सकते हैं और multiplayer mode में दोस्तों के साथ।