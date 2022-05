Need for Speed Mobile गेम जल्द ही लॉन्च हो सकता है। इस गेम का गेम-प्ले ऑनलाइन लीक हो गया है। PC, PS4 और Xbox कंसोल पर लोकप्रिय रह चुके रेसिंग गेम का मोबाइल वर्जन जल्द ही आने वाला है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह अपकमिंग रेसिंग गेम कुछ बेहतरीन विजुअल फीचर के साथ आ सकता है। इसके फुटेज ऑनलाइन स्पॉट किए गए हैं।

लीक वीडियो में NFS (Need For Speed) रेसिंग टाइटल को देखा जा सकता है। साथ ही, इसमें मौजूद मैप्स Need For Speed Heat से मैच कर रहा है। इस गेम को Tencent एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेज के लिए डेवलप कर रहा है। हालांकि, इस सीरीज को डिजाइन करने वाली कंपनी EA (Electronic Arts) और Tencent की तरफ से इस अपकमिंग रेसिंग गेम को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

Tencent हो सकता है डेवलपर

सामने आए वीडियो फुटेज को एक Reddit यूजर u/Clxbsport ने जारी किया है, जिसमें उसने इसे Need For Speed Mobile 2022 (Tencent) Gameplay Leaked टाइटल मेंशन किया है, जो यह दर्शाता है कि PUBG Mobile बनाने वाली चीनी कंपनी Tencent इस गेम को लॉन्च करने की तैयारी में है।

रेडिट यूजर द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो 47 सेकेंड का है, जिसमें गेम-प्ले दर्शाया गया है। इस गेम-प्ले में दो गाड़ियां दिखाई गई है, जो गेमर्स को यह आडिया देती है कि इसका लुक कैसा होगा। इसमें McLaren F1 और Lamborghini Aventador SVJR कार देखे गए हैं। हालांकि, चीनी भाषा में इसके टेक्स्ट दिख रहे हैं।

वीडियो लीक करने वाले यूजर ने कहा कि अपकमिंग Need For Speed गेम को Unreal Engine 4 के साथ स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें Need For Speed: Edge के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रिफ्ट इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। वहीं, गेम का मैप Need For Speed: Heat की तरह है। इसके अलावा गेम के बारे में किसी भी डिटेल को शेयर नहीं किया गया है।

EA और Tencent Games ने फिलहाल इस अपकमिंग रेसिंग गेम के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है। ऐसे में हम फिलहाल केवल ये कयास लगा सकते हैं कि PUBG Mobile बनाने वाली कंपनी अपनी रेसिंग गेम को लाने की तैयारी कर रही है।