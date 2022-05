Need for Speed के नए मोबाइल गेम का वीडियो हुआ लीक, जानें क्या होगा यहां खास

Need for Speed एक जानी मानी रेसिंग गेम सीरीज है। यह फ्रैंचाइज 1994 में शुरू हुई थी और इसके बाद से ही यह गेमिंग इंडस्ट्री में टॉप टियर गेम्स की लिस्ट में बनी हुई है। अब शायद यह रेसिंग गेम मोबाइल डिवाइस पर एक नया टाइटल रिलीज करने का प्लान बना रहा है। Also Read - Need for Speed Mobile का गेम-प्ले ऑनलाइन हुआ लीक, जानें कब होगा लॉन्च

हाल ही में Need for Speed के नए मोबाइल वर्जन का गेम-प्ले वीडियो लीक हुआ है। यह वीडियो हमें इस आने वाले टाइटल के बारे में काफी डिटेल दे रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

Need for Speed: Mobile

वर्तमान में Need for Speed का मोबाइल वर्जन Need for Speed: No Limits के नाम से मौजूद है। यह एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। नए लीक से पता चला है कि गेम डेवलपर अब इस सीरीज में एक नया मोबाइल बेस्ड गेम बना रहा है।

Reddit पर लीक हुए वीडियो से पता चलता है कि यह नया मोबाइल गेम अपने पुराने गेम से काफी अलग है। ग्राफिक्स के मामले में यह अपने कंसोल और पीसी के वर्जन जैसा है। लीक हुए वीडियो के मुताबिक, इस नए गेम में चीनी गेमिंग कंपनी Tencent का नाम भी जुड़ा हुआ है। आप इस वीडियो को नीचे देख सकते हैं:

लीक के मुताबिक, Need for Speed का नया मोबाइल गेम Unreal Engine 4 पर बनाया गया है। पीसी और कंसोल पर मौजूद ढेरों पॉपुलर गेम्स इस प्लैटफॉर्म पर बनाए गए हैं।

नया गेम या तो अभी परीक्षण स्टेज पर है या फिर इसे अभी भी डेवलपर किया जा रहा है। वीडियो में हम केवल तीन कारों की पहचान कर सकते हैं। गेम-प्ले फुटेज में देखी गई कारों में McLaren F1, Lamborghini Aventador SVJR और Gallardo शामिल हैं।

Need for Speed का नया मोबाइल गेम कई तरह के टच कंट्रोल के साथ आता है। साथ ही इसमें नाइट्रस बूस्ट, ड्रिफ्ट बटन और टर्बो जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। फुटेज में मौजूद मैप Need for Speed: Heat टाइटल से समानता रखते हैं। अधिकांश गेमप्ले शहरी परिदृश्य में मौजूद है, लेकिन कुछ ट्रैक उपनगरों से भी प्रेरित हैं।